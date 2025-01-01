icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Home Geld & Verzekering Zorgverzekering VinkVink zorgverzekering
VinkVink zorgverzekering

VinkVink vergoedingen

VinkVink zorgverzekering
vinkvink

Overweeg je een VinkVink zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van VinkVink. De inhoud van de basiszorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts, fysiotherapeut of psycholoog, dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende VinkVink-verzekering.

Ontvang het laatste zorgnieuws

Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
 

Schrijf je in

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van VinkVink vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een VinkVink zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren. 

Ook een zorgverzekering afsluiten of een zorgverzekering vergelijken? Maak gebruik van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond!

Ontvang het laatste zorgnieuws

Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
 

Schrijf je in

Zorg - ZorgAlert - Default

Premies zorgverzekeringen VinkVink 2026

Hieronder vind je de premies per maand van VinkVink voor 2026. VinkVink geeft geen korting bij jaarbetaling.

VinkVink   Maandpremie 2026
Basisverzekering Basis (combinatie)   €142,40
Buitenland & Tandongeval   €1,94
Tand   €14,45

Vergoedingen van VinkVink

VinkVink zorgverzekering