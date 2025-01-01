icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Home Geld & Verzekering Zorgverzekering ZieZo van Zilveren Kruis zorgverzekering
ZieZo van Zilveren Kruis zorgverzekering

ZieZo van Zilveren Kruis vergoedingen

ZieZo van Zilveren Kruis zorgverzekering
ziezo klein

Overweeg je een ZieZo van Zilveren Kruis zorgverzekering af te sluiten? Voor de meest noodzakelijke zorg zit je goed met de basisverzekering van ZieZo van Zilveren Kruis. De inhoud van de basiszorgverzekering is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde.

Wil je ook een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld je tandarts, fysiotherapeut of psycholoog, dan kun je je bijverzekeren met een aanvullende ZieZo van Zilveren Kruis-verzekering.

Ontvang het laatste zorgnieuws

Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
 

Schrijf je in

Via de Consumentenbond kun je zorgverzekeringen van ZieZo van Zilveren Kruis vergelijken met andere zorgverzekeringen. De Consumentenbond adviseert welke zorgverzekering het beste bij jou past.

Is een ZieZo van Zilveren Kruis zorgverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Of past toch een andere zorgverzekering beter bij je? Je komt er snel achter door je persoonlijke wensen in te vullen in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Het pakket met de laagste prijs en de beste prijs-kwaliteit verhouding komt automatisch naar voren. 

Ook een zorgverzekering afsluiten of een zorgverzekering vergelijken? Maak gebruik van de Zorgvergelijker van de Consumentenbond!

Ontvang het laatste zorgnieuws

Meld je aan voor onze gratis e-mails en we houden je op de hoogte van nieuws over zorgverzekeringen én andere onderwerpen.
 

Schrijf je in

Zorg - ZorgAlert - Default

Premies zorgverzekeringen ZieZo 2026

Hieronder vind je de premies per maand van ZieZo van ZIlveren Kruis voor 2026. De korting bij betaling per halfjaar is 0,5% en per jaar 1%.

ZieZo   Maandpremie 2026
Basisverzekering ZieZo Basis (natura)   €157,95
Aanvullend 1 (van 18 tot 30 jaar)   €6,50
Aanvullend 1 (30 jaar en ouder)   €7,25
Wereld & Tandongeval   €1,75
Tand 1 (van 18 tot 30 jaar)   €12,95
Tand 1 (30 jaar en ouder)   €14,25
Tand 2 (van 18 tot 30 jaar)   €25,95
Tand 2 (30 jaar en ouder)   €26,50

Vergoedingen van ZieZo van Zilveren Kruis

ZieZo van Zilveren Kruis zorgverzekering