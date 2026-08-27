Rustiger kijken met donkere modus

Met de donkere modus krijgt de Consumentenbond-app een donkere achtergrond met lichte tekst. Dat kan prettiger kijken zijn, vooral als het om je heen donker is. Je kiest zelf welke weergave je fijn vindt.

Zo stel je donkere modus in

Ga in de app naar Profiel via het groene profielicoon rechtsboven in het scherm. Kies daar voor weergave. Wil je weer terug naar de lichte weergave? Dat pas je hier ook aan.

Je kunt ook kiezen voor Systeeminstelling. De app neemt dan automatisch de weergave van je telefoon over. Staat je telefoon op donkere modus? Dan wordt de app ook donker.

Nog niet alle pagina’s ondersteunen donkere modus. We werken eraan om deze stap voor stap overal in de app beschikbaar te maken.