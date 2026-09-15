Hou je computer beveiligd

De 974 kwetsbaarheden zaten vooral in Windows 10 en 11, maar bijvoorbeeld ook in Office. Daarvan waren er 2 ‘zero day’-lekken. Dat betekent dat ze al werden misbruikt voordat Microsoft er een oplossing voor had. Het gaat om kwetsbaarheden waarmee een hacker die al toegang heeft tot een computer uitgebreide systeemrechten kan krijgen. Volgens Microsoft groeit het aantal reparaties, omdat het nu AI gebruikt om kwetsbaarheden op te sporen.

Kwaliteitsupdate

De lekken werden gedicht via de ‘kwaliteitsupdate’ op ‘Patch Tuesday’ in september. Microsoft spaart kwaliteitsupdates op en verspreidt ze standaard op de tweede dinsdag van de maand. Ontdekt Microsoft een ernstig beveiligingslek, dan wacht het bedrijf niet tot die dag. Het biedt de update dan zo snel mogelijk aan Windows-gebruikers aan. Kwaliteitsupdates worden standaard automatisch gedownload en geïnstalleerd.

Voor de duidelijkheid: Microsoft onderscheidt onder meer 3 soorten updates.

Kwaliteitsupdates : deze maandelijkse updates zijn het belangrijkst, want ze bevatten onder andere beveiligingsupdates die kwetsbaarheden in je computer verhelpen.

: deze maandelijkse updates zijn het belangrijkst, want ze bevatten onder andere beveiligingsupdates die kwetsbaarheden in je computer verhelpen. Onderdelenupdates : deze bevatten vooral verbeteringen en nieuwe functies van het besturingssysteem. Ze worden eens per jaar uitgebracht en geven Windows een nieuw versienummer: bijvoorbeeld van Windows 11 24H2 naar 25H2.

: deze bevatten vooral verbeteringen en nieuwe functies van het besturingssysteem. Ze worden eens per jaar uitgebracht en geven Windows een nieuw versienummer: bijvoorbeeld van Windows 11 24H2 naar 25H2. Optionele updates: dit zijn ‘voorproefjes’ van updates die meestal in een latere kwaliteitsupdate terechtkomen. Ze bevatten geen nieuwe beveiligingsupdates en je hoeft ze niet te installeren.

Hoelang krijg je updates?

Het is belangrijk dat je computer beveiligingsupdates blijft krijgen. Met Windows 11 zit je de komende jaren goed. Voor deze Windows-versie is nog geen einddatum voor de ondersteuning vastgesteld. Er geldt wel een voorwaarde: je moet de onderdelenupdates voor Windows 11 blijven installeren, want elke versie krijgt maar een beperkte tijd updates. Windows 11-versie 23H2 voor Home en Pro, bijvoorbeeld, krijgt al geen updates meer en is daarmee onveilig. Volgende maand, op 13 oktober, stopt de ondersteuning voor 24H2 (Home en Pro) en is alleen 25H2 nog veilig te gebruiken. Installeer die versie als je dat nog niet hebt gedaan.

Computers met Windows 10 die zijn aangemeld voor Extended Security Updates (ESU) worden bijgewerkt tot en met 12 oktober 2027. Daarna dicht Microsoft nieuw gevonden ‘gaten’ in het besturingssysteem niet meer. Microsoft verlengde het ESU-programma in juni 2026 met een extra jaar. De reden is dat er wereldwijd nog vele miljoenen computers op deze versie draaien.

Zo controleer je welke updates in Windows 11 zijn geïnstalleerd. In Windows 10 werkt dat bijna hetzelfde: