Windows 11 terug in de tijd

Door een mislukte update, het installeren van een slecht programma of een verkeerde instelling kan er iets misgaan in Windows. Dat kun je herstellen. Met de nieuwe functie ‘Herstel naar een bepaald tijdstip’ kun je de computer terugzetten naar een eerdere, werkende toestand. Dat kon al met de oude functie Systeemherstel, maar de nieuwe functie is uitgebreider. Daarmee worden ook persoonlijke bestanden en geïnstalleerde programma’s teruggezet naar de eerdere situatie. Dat scheelt veel gedoe. En je hoeft niets te doen: Windows maakt eens per 24 uur automatisch herstelpunten. Die worden normaal gesproken maximaal 72 uur bewaard.

Wat doet de functie?

Een herstelpunt is een momentopname van je Windows-computer. Werkt het apparaat plots niet zoals het moet, dan kun je bijvoorbeeld het herstelpunt van gisteren gebruiken. Windows zet de systeemschijf (meestal de C:) terug naar de toestand van gisteren. Daarbij worden Windows 11, geïnstalleerde programma's, instellingen, op de computer opgeslagen persoonlijke bestanden en wachtwoorden teruggezet.

Dat betekent dat alles wat je ná het gekozen herstelpunt op de systeemschijf hebt gemaakt, verloren gaat. Bestanden die in een clouddienst (zoals OneDrive) staan, worden niet door het herstel teruggedraaid.

Staat de functie aan?

Windows kan alleen naar een eerder tijdstip terug als er al een herstelpunt is gemaakt.

Klik op ‘Start’ en ga naar ‘Instellingen’ (het tandwieltje). Klik op ‘Systeem’ > ‘Herstel’. Klik achter ‘Herstel naar een bepaald tijdstip’ op ‘Weergeven of bewerken’. Controleer of de schakelaar bij ‘Herstel naar een bepaald tijdstip’ op Aan staat.

Let op: de nieuwe functie is geen vervanging voor een gewone back-up. Je kunt er niet één bepaald programma of bestand mee herstellen. De complete toestand van de systeemschijf gaat terug naar het gekozen moment. Bewaar belangrijke bestanden daarom ook altijd in een afzonderlijke back-up of in een clouddienst. En probeer bestanden en programma’s zo mogelijk gescheiden te houden: installeer de programma’s op de C:-schijf en bewaar de bestanden op de D:.

‘Herstel’ gebruiken

Het terugzetten naar een eerder herstelpunt gaat vanuit de Windows-herstelomgeving, ook wel Windows RE genoemd. Als Windows nog start, gaat dat zo:

Open ‘Instellingen’ > ‘Systeem’ > ‘Herstel’. Zoek naar ‘Geavanceerd opstarten’ en klik op ‘Nu opnieuw opstarten’. De computer start op in de Windows-herstelomgeving.

Het kan sneller: klik op ‘Start’. Klik op ‘Opnieuw Opstarten’ terwijl je de Shift-toets ingedrukt houdt. Start Windows helemaal niet meer? Blijf het proberen. Na meerdere mislukte startpogingen opent Windows de herstelomgeving automatisch.

Kies het herstelpunt

Kies ‘Problemen oplossen’ > ‘Herstel naar een bepaald tijdstip’. Selecteer het gewenste herstelpunt. Kijk naar datum en tijd. Bekijk de informatie over wat er wordt teruggezet. Kies ‘Doorgaan’ om te bevestigen. Kies ‘Herstellen’. Zet de computer niet uit. Na afloop start hij zelf opnieuw op.

Controleer of het probleem is verdwenen. En pas op dat de storing niet opnieuw optreedt, bijvoorbeeld door het verantwoordelijke programma nogmaals te installeren.

Geen oplossing?

Met 'Herstel naar een bepaald tijdstip' los je recente problemen op. De automatische herstelpunten worden maar 3 dagen bewaard. Heb je een ouder herstelpunt nodig, dan kun je terugvallen op de functie Systeemherstel. Die werkt anders, want persoonlijke bestanden blijven dan normaal gesproken staan. Bij ernstigere problemen zijn in de Windows-herstelomgeving nog andere hulpmiddelen beschikbaar, zoals Opstartherstel en Deze pc opnieuw instellen. Lees de beschrijving voordat je die gebruikt, want er kunnen bestanden en programma’s verloren gaan.