KLM gebruikte woorden als ‘korting’, ‘extra scherp geprijsd’ en ‘onweerstaanbare deals’. De luchtvaartmaatschappij wekte daarmee de verwachting dat vliegtickets tijdens de actie goedkoper waren. Maar de Consumentenbond zag dat sommige ticketprijzen tijdens de campagne hoger lagen dan daarvoor en daarna. Zo kostte een retourticket naar Curaçao 2 dagen voor de Real Deal Dagen €615, terwijl KLM tijdens de actieperiode adverteerde met een prijs vanaf €699.

Onzichtbare tarieven

Tegenover de RCC gaf KLM aan dat het actieprijzen vergeleek met een ‘structureel tarief’. Maar KLM vermeldde tijdens de actie niet wat dat ‘structurele tarief’ was, hoe zij dat vaststelde en hoeveel korting ze daarop gaf. De RCC vond het ontbreken van die informatie misleidend. De Commissie oordeelde wel dat de actieprijzen onder dat structurele tarief lagen. Maar consumenten konden niet bepalen hoe groot het voordeel was. De RCC oordeelde dat consumenten daardoor misschien een vliegticket hadden gekocht dat ze anders niet hadden gekocht.

Geen gesprek, geen compensatie

De Consumentenbond heeft KLM uitgenodigd om te praten over compensatie voor gedupeerde reizigers en een structurele oplossing voor toekomstige campagnes. KLM zegt de RCC-uitspraak mee te nemen bij volgende campagnes maar weigert een gesprek. De luchtvaartmaatschappij vindt dat de Consumentenbond niet begrijpt hoe zij ticketprijzen vaststelt. Ook ziet KLM geen aanleiding voor compensatie. De Consumentenbond sluit juridische vervolgstappen daarom niet uit.

Waarschuwing

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘KLM start 2 september weer nieuwe Real Deal Dagen. De Consumentenbond zal dan controleren of de luchtvaartmaatschappij haar uitingen heeft aangepast in lijn met de RCC-uitspraken. Daarnaast waarschuwen we consumenten om er niet blind op te vertrouwen dat vliegtickets tijdens deze actie het goedkoopst zijn.’

Hoger beroep

De Consumentenbond diende ook een klacht in bij de RCC over het gebruik van een aftelklok bij KLM’s Real Deal Dagen. Dit zet consumenten onnodig onder druk om een ticket te kopen, vindt de Consumentenbond. De RCC wees deze klacht af. De Consumentenbond heeft hierover hoger beroep ingediend bij de RCC. De zitting is eind oktober 2026, de uitspraak enkele weken later.

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