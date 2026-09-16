Waar gaat het om?

Het gaat om de imoshion MagSafe Powerbank 10.000 mAh, model IM-PB-0007, met batchnummer 2024-06-0004 of 2024-09-0007. Het batchnummer staat op de achterzijde van de powerbank.

Wat moet ik doen?

Stop direct met het gebruik en laad de powerbank niet meer op. Bewaar hem uit de buurt van brandbare materialen en neem contact op via info@smartphonehoesjes.nl.

Geld terug of vervanging

Je kunt kiezen voor een volledige terugbetaling of een vervangende powerbank. Een aankoopbewijs is niet nodig. Je moet wel een foto van het product met het batchnummer opsturen.

Inleveren

Gooi de powerbank niet bij het huisvuil of in een gewone batterijbak. Lever hem in bij een inzamelpunt voor lithiumbatterijen of bij de milieustraat.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Smartphonehoesjes.nl.