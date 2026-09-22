Samsung stopt OneDrive-koppeling

Samsung Galerij kan al jaren rechtstreeks worden gekoppeld aan Microsoft OneDrive. Foto’s en video’s op je telefoon worden dan automatisch met de cloudopslag van Microsoft gesynchroniseerd. Op 30 september stopt deze koppeling: Samsung Galerij synchroniseert daarna niet meer met OneDrive.

Foto's blijven bewaard

Microsoft verwijdert geen foto’s en video’s uit OneDrive. De bestanden die daar al staan, blijven bewaard. Je kunt ze bekijken in de OneDrive-app, op de website van OneDrive en op andere apparaten waarop je OneDrive gebruikt.

Let wel op: foto's die alleen in OneDrive staan en niet meer op de telefoon, zijn na 30 september niet meer zichtbaar in Samsung Galerij. Wil je ze daar blijven zien, dan moet je ze naar de telefoon downloaden. Dat kan na 30 september nog via de OneDrive-app of de website van OneDrive.

OneDrive blijven gebruiken

Je kunt OneDrive blijven gebruiken om automatisch een back-up van je foto’s te maken. Dat gaat voortaan via de OneDrive-app:

Open op de telefoon de OneDrive-app en tik linksboven op je profielplaatje. Tik op ‘Instellingen’ > ‘Back-up van camera’ en schakel de back-up in. Je kunt hier video’s uitsluiten. Dat scheelt veel ruimte. Geef OneDrive zo nodig toestemming voor toegang tot je foto’s en video’s. Nieuwe foto's en video's worden daarna automatisch naar OneDrive geüpload. Controleer of er voldoende opslagruimte beschikbaar is. Is OneDrive vol, dan worden nieuwe foto’s niet meer geüpload. Je kunt dan bestanden verwijderen of extra opslag nemen. Microsoft 365 Basic met 100 GB opslag kost €2 per maand of €20 per jaar.

Of kies Google Foto's

Je kunt ook Google Foto’s gebruiken om foto’s en video’s automatisch in de cloud op te slaan. Samsung noemt dit als alternatief voor de verdwijnende OneDrive-koppeling.