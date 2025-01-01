Abonnement opzeggen

Het kan zijn dat er problemen ontstaan als je je abonnement wil opzeggen. De aanbieder van je tijdschriftenabonnement, provider of sportschool werkt niet mee. Wat kun je doen en wat zijn je rechten? We helpen je stap voor stap verder om je problemen met het bedrijf op te lossen.
Ja
Nee
De regels zijn afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt afgesloten.
Heb je een abonnement voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor 1 jaar? Dan kun je niet tussentijds opzeggen. Maar staat het bedrijf eerdere opzegging toe, dan kan het een opzegvergoeding vragen.
Automatische verlenging van het abonnement na de eerste contractsperiode mag. Maar alleen als je na verlenging ieder moment mag opzeggen met 1 maand opzegtermijn.
Een abonnement voor onbepaalde tijd mag je altijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
Voor abonnementen op kranten en tijdschriften gelden afwijkende regels.
Ben je lid van een sport-, muziek- of andere vereniging? Daarvoor gelden deze regels niet. Dan geldt namelijk het verenigingsrecht. Kijk in de statuten van de vereniging hoe je kunt opzeggen.
Lees meer over verlengen en opzeggen van abonnementen.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.
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