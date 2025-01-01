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Abonnement opzeggen

Het kan zijn dat er problemen ontstaan als je je abonnement wil opzeggen. De aanbieder van je tijdschriftenabonnement, provider of sportschool werkt niet mee. Wat kun je doen en wat zijn je rechten? We helpen je stap voor stap verder om je problemen met het bedrijf op te lossen.

Marco met bol_witte achtergrond
Beantwoord een paar simpele vragen en ontvang het advies dat het best bij jou past.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
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Wat zijn je rechten?

Verlengen of opzeggen abonnement

De regels zijn afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt afgesloten.

Abonnement bepaalde tijd

Heb je een abonnement voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor 1 jaar? Dan kun je niet tussentijds opzeggen. Maar staat het bedrijf eerdere opzegging toe, dan kan het een opzegvergoeding vragen.

Automatische verlenging van het abonnement na de eerste contractsperiode mag. Maar alleen als je na verlenging ieder moment mag opzeggen met 1 maand opzegtermijn.

Abonnement onbepaalde tijd

Een abonnement voor onbepaalde tijd mag je altijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Abonnement op krant of tijdschrift

Voor abonnementen op kranten en tijdschriften gelden afwijkende regels.

  • Heb je een abonnement voor onbepaalde tijd? En wordt de krant of het tijdschrift minder dan 1 keer per maand (bijvoorbeeld per kwartaal) bezorgd? Dan geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Anders geldt een opzegtermijn van 1 maand.
  • Abonnementen mogen na de eerste contractperiode elke keer automatisch worden verlengd voor maximaal 3 maanden of voor onbepaalde tijd. Je mag het abonnement opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
  • Proefabonnementen mogen niet worden verlengd als je geen toestemming hebt gegeven. Je abonnement moet ook automatisch stoppen na de proefperiode.

Ben je lid van een sport-, muziek- of andere vereniging? Daarvoor gelden deze regels niet. Dan geldt namelijk het verenigingsrecht. Kijk in de statuten van de vereniging hoe je kunt opzeggen.

Lees meer over verlengen en opzeggen van abonnementen.

We begeleiden je naar een oplossing

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

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  2. 2. Bel onze juridisch expert

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