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XiaomiMi 360° Home Security Camera 2K Pro

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  • Soort:  Binnencamera
  • Maximale resolutie video:  2304 x 1296 pixels
  • Beeldhoek volgens fabrikant:  110°

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