Digitaalgids 5 2026

In dit jubileumnummer onder andere:
- Een kwart eeuw Digitaalgids
- Het beste uit 25 jaar tips & trucs
- Waar blijft de repareerbare telefoon?
- Keuzehulp Europese maildiensten
- Geen verbinding: zo los je het op
- Tips voor Windows 11
- Mac: haal meer uit Wachtwoorden
- En een jubileumpuzzel
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- Als je de gids hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor de gids.
- Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt de gids maximaal 5 keer downloaden.
- Het bestandsformaat van de gids is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.
- Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader.
- Pdf-bestanden kun je ook lezen op tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf’s op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.
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