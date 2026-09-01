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Digitaalgids 25 jaar met bol 1200x1200
Download de gratis gids (pdf)

Digitaalgids 5 2026

Hoera, we vieren 25 jaar Digitaalgids! Daarom lees je het digitale jubileumnummer nu gratis. Download de gids via de button onder de afbeelding. 

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Product details

Samenvatting

In dit jubileumnummer onder andere:

  • Een kwart eeuw Digitaalgids 
  • Het beste uit 25 jaar tips & trucs 
  • Waar blijft de repareerbare telefoon?
  • Keuzehulp Europese maildiensten
  • Geen verbinding: zo los je het op
  • Tips voor Windows 11
  • Mac: haal meer uit Wachtwoorden  
  • En een jubileumpuzzel

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Details losse gids (digitaal) bestelling:

  • Als je de gids hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor de gids.
  • Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt de gids maximaal 5 keer downloaden.
  • Het bestandsformaat van de gids is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.
  • Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader.
  • Pdf-bestanden kun je ook lezen op tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf’s op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.

 

Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.