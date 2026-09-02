TikTok Shop is sinds half juni 2026 actief in Nederland. Gebruikers kunnen via een koopknop producten kopen die in de video’s op het platform voorbijkomen. De Consumentenbond bestelde er 10 uiteenlopende producten. Van tuingereedschap tot cosmetica en van elektronica tot huishoudelijke apparaten. Vijf van de 10 geleverde producten voldeden niet aan de verwachting.

Zo bleek bijvoorbeeld hogedrukgereedschap gewoon een plastic opzetstukje voor een tuinslang te zijn. En draadloze oortjes met een vertaalfunctie waren doodnormale oortjes met daarbij een instructie op papier voor het downloaden van een AI-vertaalapp die ook te gebruiken is met elke andere koptelefoon. Een stopcontactadapter was van zo'n matige kwaliteit, dat de Consumentenbond vraagtekens zet bij de veiligheid ervan.

Gemiddeld 6,5 dagen wachten

De 10 bestellingen hadden een gemiddelde levertijd van 6,5 dagen. De uitschieter was 11 dagen. De snelste was er binnen 2 dagen. De lange levertijd werd wel van tevoren gemeld. Ook konden alle stappen in het leverproces gevolgd worden. Over het retourneren is de Consumentenbond positief. Drie producten gingen retour. Binnen 2 weken stond het geld weer op de rekening. Inclusief de kosten voor de thuisbezorging.

De Consumentenbond waarschuwde eerder voor impulsaankopen en privacyschendingen door TikTok.

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