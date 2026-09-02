Geen normale webwinkel

Je kunt de TikTok Shop niet vergelijken met een normale webwinkel. Bij TikTok Shop gaat het om demonstratievideo’s van los aan te schaffen producten. Onderaan de video staat een koopknop. Het lijkt wel wat op het Tell Sell-principe van vroeger.

De video’s met een koopoptie verschijnen bij álle TikTok-gebruikers van 18 jaar en ouder. Ze staan tussen de ‘normale’ video’s. De gebruiker kan de verkoopvideo’s niet blokkeren.

Onze zorgen

We schreven eerder al over de komst van TikTok Shop naar Nederland. Ook schreven we over onze zorgen over de gevolgen. De webwinkelfunctie maakt het makkelijker om onnodige producten te kopen. Vooral jongeren kunnen worden verleid tot onnodige impulsaankopen. Slecht voor de portemonnee en het milieu.

We waren ook benieuwd wát je nu eigenlijk in huis haalt via een TikTok Shop-aankoop. En op welke (after sale) service je mag rekenen.

We kochten 10 uiteenlopende producten die TikTok ‘content creators’ aanprezen. Dat zijn de enthousiast pratende verkopers op het TikTok-platform. Ze maken soms reclame voor hun eigen product, bijvoorbeeld kleding in hun winkel. Maar vaak ook voor een (Chinese) online handelaar.

Proef op de som

We namen dus de proef op de som. Dit is wat we kochten via TikTok Shop:

Hogedrukgereedschap (€15,25) AI Translate oordopjes (€17,99) Rugmassager (€37,16) Sieraad Paris (€13,50) Stopcontactadapter (€15,07) Bluetooth GPS Tracker Smart Tag (€11,99) Clay en Glow gezichtscrème (€25) Stoomstrijkijzer (35,99) Handventilator (€20,01) 4-in-1 usb-stick 256 GB (€19,97)

(Prijzen zijn nog zonder de verzendkosten van meestal enkele euro’s).

Met de helft is iets mis

1. Hogedrukgereedschap - €15,25

Het hogedrukgereedschap blijkt gewoon een opzetstukje voor een tuinslang. Het geeft een smalle waterstraal, maar zonder extra kracht. We vinden het AI-filmpje dat het product verkoopt misleidend. Die toont een enorm sterke waterstraal uit het apparaatje. Het opzetstuk blijkt ook nog eens van een matige kwaliteit plastic. Dat makkelijk breekt bij een valpartij.

2. Draadloze oortjes met vertaalfunctie - €17,99

De draadloze oortjes met vertaalfunctie waar een dame op TikTok opgewonden over vertelt. Dat zijn eenvoudige bluetooth-oortjes zonder vertaalfunctie. Je krijgt wel instructies op papier hoe je een AI-vertaalapp op je telefoon kunt zetten. Die vertaalsoftware kun je ook met andere koptelefoons gebruiken. We voelen ons door het verkooppraatje op het verkeerde been gezet. Alsof de oortjes een ingebouwde vertaalfunctie hebben.

3. Massageapparaat - €37,16

Dit massageapparaat werkte goed na het uitpakken. De verpakking was wel flink beschadigd. Ook de plastic buitenkant van het apparaat had door het transport een flinke scheur. We stuurden het apparaat daarom terug. We kregen ons geld terug.

4. Sieraad Paris - €13,50

We bestelden een sieraad maar kregen een sponsje. Een foute levering dus. We wilden alsnog het bestelde sieraad ontvangen. Maar na retour van het sponsje kregen we ons geld terug in plaats van het bestelde sieraad.

5. Stopcontactadapter - €15,07

Dit is een blok met meerdere 230 volt stopcontacten en usb-voedingspoorten in 1 unit voor in het stopcontact. Hij maakt bij levering een gammele indruk. De aan-uitknopjes voor de aan te sluiten apparaten rammelen. Ook de isolatie van de korte voedingskabel naar het apparaat toe is van een matige kwaliteit plastic. Op basis van deze bevinding denken wij dat dit materiaal na enkele jaren intensief gebruik mogelijk onveilig wordt.

Bij de 5 andere bestellingen in onze steekproef zagen we niet direct probleem. De producten doen (bij het eerste gebruik) wat je ervan verwacht.

Lange levertijden

Bijna alle bestellingen via TikTok Shop hadden een relatief lange levertijd. Onze 10 bestellingen waren gemiddeld 6,5 dagen onderweg. De levertijden verschilden wel. Het potje met een kleimasker was het snelste binnen: 2 dagen. Alle andere producten deden er langer over, tot wel 11 dagen (de usb-geheugenstick).

Vooral kleine elektronica werd vanuit een Aziatisch magazijn naar Nederland gezonden. En dat kan even duren. We werden wel van elke stap in het leverproces op de hoogte gehouden. Bij het bestellen stond de ruime levertijd er wel al bij.

Retouren goed verwerkt

We stuurden 3 producten terug, omdat we er niet tevreden over waren. Zoals het hoort kregen we binnen 2 weken ons geld terug. Inclusief de kosten voor de thuisbezorging.

Bij alle ingeleverde producten werden geen retourkosten gerekend als we de items bij een inleverpunt in de buurt inleverden. Bij de TikTok Shop lijkt dit onderdeel dus in orde te zijn.

Veiligheid: wie aan te spreken?

Zoals gezegd twijfelden we bij het grote stekkerblok over de veiligheid. Het product kwam uit China. Europese wetgeving verplicht TikTok om bij elk product van buiten de EU te vermelden wie de Europese vertegenwoordiger is voor een handelaar van buiten de EU. Je moet namelijk ook binnen de EU iemand kunnen aanspreken over de productveiligheid.

TikTok noemt bij dit stekkerblok onder het kopje ‘Nalevingsgegevens’ de gegevens van een agentschap in Duitsland. Dat lijkt dus in orde. Maar als we dit agentschap mailen met een simpele vraag, blijft het wekenlang stil.

Misschien ligt dit niet direct aan TikTok Shop zelf. Maar het meldsysteem voor mogelijk onveilige producten lijkt nog niet goed te werken.