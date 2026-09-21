Overwinning na klacht Consumentenbond: enorme boete voor Google

Google manipuleert door middel van sturende knoppen gebruikers van Android-smartphones zo dat ze hun locatie delen. Dit worden ook wel dark patterns genoemd. Ook staat de functie web- en app-activiteit standaard aan. Google informeert consumenten niet dat zij bij het aanmaken van een account op de knop 'meer opties' moeten drukken om die functie uit te schakelen. Met web- en app-activiteit houdt het bedrijf bij wat gebruikers zoeken en doen in Google-diensten en apps. En via deze optie verzamelt Google ook locatiegegevens.

Gebruikers geven daardoor geen vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming en dat moet wel volgens de privacywet AVG. Ook met de Google Claim pakt de Consumentenbond samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen deze misstand aan.

Locatiegegevens geven veel informatie

Google heeft niet alleen locatiegegevens van consumenten in handen, maar ook bijvoorbeeld de zoekgeschiedenis of recente aankopen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Google ontfutselt de toestemming om de locatiegegevens te gebruiken, terwijl locatie een zeer persoonlijk gegeven is. De locatiegegevens laten zien waar iemand woont en werkt, maar ook welke bijeenkomsten iemand bezoekt of een ziekenhuis. Combineer dat met de zoekgeschiedenis of recente aankopen en Google kan gerichte advertenties sturen en zo weer aan consumenten verdienen.’

Dat consumenten het eens zijn met de zorgen van de Consumentenbond blijkt wel uit het feit dat de petitie 'Google volg mij niet' meer dan 50.000 keer werd ondertekend.

8 jaar wachten

Eind 2018 diende de Consumentenbond samen met 7 andere Europese consumentenorganisaties én BEUC, de Europese koepelorganisatie, klachten in tegen Google bij hun nationale privacy toezichthouder. Omdat Google zijn hoofdkantoor in Ierland heeft gingen de klachten naar de DPC. Die deed de afgelopen jaren onderzoek naar de activiteiten van Google op het gebied van locatiebepaling.

Molenaar: ‘Bijna 8 jaar wachten op een oordeel is een lange tijd, maar de aanhouder wint en het laat zien dat Google illegaal heeft gehandeld. Toch zouden we liever zien dat regels sneller worden gehandhaafd en dat dit soort grote bedrijven, die het niet zo nauw nemen met de rechten van consumenten, sneller worden gestraft.’

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