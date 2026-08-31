18 organisaties bundelen krachten

Op initiatief van Stichting OPEN bundelden 18 organisaties uit de gehele elektronicaketen - van wetenschappers en verkopers tot recyclers en maatschappelijke organisaties - hun krachten in de Taskforce Circulaire Elektronicaketen. De ambitie is een volledig circulaire elektronicaketen in 2050, met zichtbare resultaten al in 2030.

Deze ambitie is uitgewerkt in een actieagenda gericht op het versnellen van een circulaire elektronicaketen. Circulaire elektronica houdt in dat men zo lang mogelijk gebruikmaakt van de apparaten én van de materialen waarvan ze zijn gemaakt.

De organisaties nemen hierin het voortouw door te investeren in levensduurverlenging, reparatie, hergebruik, hoogwaardige recycling en innovatie. Daarmee kunnen waardevolle grondstoffen behouden blijven en neemt de milieudruk af.

Unieke samenwerking

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Dat zoveel verschillende organisaties uit de hele keten samen verantwoordelijkheid nemen is uniek. Tegelijkertijd is een succesvolle systeemverandering alleen mogelijk als overheid, politiek en andere betrokken partijen de juiste randvoorwaarden creëren. Daarom overhandigen we deze actieagenda vandaag aan de verantwoordelijke minister van Klimaat en Groene Groei.'

Koploper worden

De opstellers van de actieagenda stellen dat er duidelijke regels nodig zijn die reparatie, hergebruik en recycling stimuleren. Belemmeringen in wet- en regelgeving moeten verdwijnen. En consumenten en bedrijven moeten worden geholpen om vaker voor circulaire elektronica te kiezen. Molenaar: 'Met deze agenda doen we een appèl op landelijke en regionale overheden om samen werk te maken van deze omslag. Zo kan Nederland koploper worden op het gebied van circulaire elektronica.'

Officiële overhandiging

Met de overhandiging van de actieagenda aan de minister, biedt de Taskforce deze ook officieel aan aan de Ketentafel Elektronica. Het doel is een circulaire elektronicaketen als onderdeel van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE).

BRBS Recycling, de Consumentenbond, Fair Resource Foundation, HKS, Holland recycling, Kringloop Nederland, Midwaste, Mirec, MRF, Natuur & Milieu, NVRD, Stichting Open, Renewi, Road2work, Techniek Nederland, Thuiswinkel.org, WEEE en TU Delft werkten mee aan de aanbevelingen van de Taskforce.

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