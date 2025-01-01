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DaikinAltherma 4 H W 7kW (EPBX07A4V met EPSKS07AV3)

Wij zijn nog aan het testen!

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Prijs niet beschikbaar

  • Vermogen bij -10°C en 55°C watertemperatuur:  7 kW
  • Uitvoering:  Monoblock met binnendeel
  • Koudemiddel:  R290
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