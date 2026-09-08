Downing Street 10 huren?

‘Het door oplichting geteisterde platform slaagde er niet in een valse vermelding van het beroemdste adres van het land te blokkeren’, schrijft Which? op zijn website. Je verwacht dat Booking.com controleert of een aangeboden vakantieverblijf echt bestaat. Zeker als het adres 10 Downing Street in Londen is. Toch verwijderde Booking.com de advertentie pas na 2 maanden van de site.

Larry en de premier

De advertentie beloofde een ‘appartement met 1 slaapkamer in hartje Londen, slechts 4 minuten lopen van het parlement’. Een foto toonde de beroemde zwarte voordeur. De journalisten konden ‘Number 10’ probleemloos aanbieden. Booking.com vroeg niet om een identiteitsbewijs of bewijs dat de aanbieders de eigenaren waren. Binnen enkele uren na het aanbieden van de accommodatie kon je hem reserveren. In de eerste 20 minuten informeerden al 14 belangstellenden naar de beschikbaarheid. Which? boekte vervolgens zelf een week in het huis van de Britse premier, toen nog Keir Starmer. De betaling werd zonder problemen verwerkt.

Booking.com keurde vervolgens een duidelijk verzonnen beoordeling van de accommodatie goed. Which? gaf het verblijf een 10 en schreef: ‘Ongelooflijk dat Booking.com ons op 10 Downing Street liet logeren, het huis van de premier!’ Om de moderators van Booking.com duidelijk te maken dat het allemaal een grap was, voegden de journalisten eraan toe dat hun favoriete onderdeel van het verblijf ‘rondhangen met Larry de kat’ was. Larry is de beroemde kat van Downing Street die al zes premiers heeft ‘versleten’. Toch verscheen de beoordeling vrijwel meteen online.

Phishinglink

Daar bleef het niet bij. De journalisten konden nu, als aanbieder van een accommodatie, berichten versturen naar klanten. Het berichtensysteem van Booking.com wordt soms misbruikt door criminelen. Als het ze lukt het account van een hotel te hacken, sturen ze geloofwaardige berichten naar klanten die een verblijf hebben gereserveerd. Daarin vragen ze bijvoorbeeld om op een phishingsite opnieuw te betalen of via een link hun creditcardgegevens te controleren. Het lukte de Britse journalisten om zulke berichten te versturen.

Booking.com zegt tegen Which? verschillende technieken te gebruiken om fraude op te sporen, onder andere met AI. Which? vraagt zich waarom zijn advertentie dan geaccepteerd is. Volgens de consumentenorganisatie doet de boekingswebsite te weinig om fraude te voorkomen. De Britten raden boeken via Booking.com daarom af. Lees het artikel op de site van Which? (met video).

Waarschuwing

De Consumentenbond waarschuwde al eerder voor fraude via Booking.com. Het boeken van een niet-bestaande accommodatie kun je als klant moeilijk voorkomen. De boekingssite moet die vorm van fraude bestrijden. Let toch op: krijg je na een boeking een dringend betaalverzoek? Klik dan niet op de link en betaal niet zomaar (opnieuw). Controleer het webadres en neem bij twijfel rechtstreeks contact op met de accommodatie via de contactgegevens op Booking.com. Lees er meer over op onze site.