Kinderbijslag gaat in 2019 omhoog

Nieuws|De kinderbijslag gaat voor iedereen omhoog. Voor ieder kind tot 6 jaar krijg je er in 2019 waarschijnlijk €62 per jaar bij. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar oud is de verhoging €75 en voor kinderen van 12 tot 18 jaar is het €89. Voor 2 kinderen op de lagere school, gaat het dus om €150 extra.