icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Homepage van de Consumentenbondlogo van de Consumentenbond
InloggenWord nu lid
Online lezen
Toon alle producten

ProgenionPR-460 dualshield smart

Wij zijn nog aan het testen!

Wij zijn nog aan het testen!

  • Geclaimde luchtreinigingssnelheid:  -
  • Geclaimde maximale kamergrootte:  -
  • Richtprijs vervangende filter(s):  -

Laagste prijs

Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.
Producten aan het zoeken...

Prijzen