Consumenten betalen nu per eenheid energie veel méér belasting dan grote energieverbruikers, zoals de industrie. Vooral bij elektriciteit is het verschil groot. Huishoudens betalen daarvoor tot 30 keer zoveel belasting als grootverbruikers.

De Consumentenbond vindt dit oneerlijk en wil dat de overheid de elektriciteitsbelasting voor huishoudens verlaagt naar het minimaal toegestane Europese tarief (0,0010 €/kWh), naar Deens voorbeeld.

Belasting op bijna nul

Om de verlaging van de elektriciteitsbelasting te betalen, doet de Consumentenbond een aantal voorstellen. Zo gaat de belasting op gasverbruik boven de 1000m³ met €0,09 per m³ omhoog. De meeste huishoudens blijven onder die 1000m³ en hoeven dus geen extra gasbelasting te betalen.

Grootverbruikers gaan wel meer betalen. Daarnaast daalt het jaarlijkse bedrag ‘vermindering energiebelasting’ op de energierekening van consumenten (in 2026 is dat €629) met 13%. Met die combinatie kan de belasting op elektriciteit voor woningen bijna naar nul. Zonder extra kosten voor de overheid.

Huishoudens profiteren

Vrijwel alle huishoudens profiteren van dit voorstel. Ook huishoudens die (nog) niet van het gas af kunnen. Een huishouden in een middelgrote woning met cv-ketel, betaalt dan bijvoorbeeld €215 minder per jaar.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is wat ons betreft het meest wenselijke scenario. Daarbij gaan we uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Je kunt schuiven in de verdeling tussen klein- en grootverbruikers, maar in alle 4 scenario’s die we lieten narekenen, profiteren vrijwel alle huishoudens.’

Verduurzamen aantrekkelijker

Een lagere elektriciteitsbelasting maakt ook verduurzamen voor consumenten aantrekkelijker. Nu belast de overheid elektriciteit zwaarder dan fossiel gas, waardoor bijvoorbeeld verwarmen met een elektrische warmtepomp financieel minder gunstig uitvalt. Met de voorstellen van de Consumentenbond wordt de overstap naar aardgasvrij tot bijna €600 per jaar goedkoper. Ook elektrisch rijden wordt met deze voorstellen aantrekkelijker.

Molenaar: ‘Met de voorgestelde maatregelen komt de Nederlandse overheid bovendien tegemoet aan de wensen vanuit Brussel. Daar ligt nu een wetsvoorstel dat eist dat de overheid elektriciteit minder belast dan fossiele brandstoffen.’

Lees het volledige rapport ‘Een eerlijke en duurzame energiebelasting ’

Maak Consumentenbond je voorkeursbron in Google

Met deze nieuwe functie van Google bepaal je zelf welke websites je als eerste ziet bij zoeken. Mis nooit een bericht van ons. Voeg ons toe in Google.