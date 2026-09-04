Hans Coffeng vervulde diverse bestuurs- en directiefuncties. Hij heeft veel ervaring met organisaties waarin ledenbelangen, dienstverlening en bedrijfsvoering samenkomen. Sinds 1 april 2026 was hij voorzitter van de tijdelijke Raad van Toezicht van de Consumentenbond.

Ilse van den Bosch is Chief Financial and Risk Officer (CFRO) en lid van de Raad van Bestuur van Monuta. Volgens de Bondsraad brengt zij waardevolle kennis mee over financiële sturing, risicobeheersing, strategie en complexe verandertrajecten.

Anja de Bree is Chief Human Resources Officer (CHRO) bij Sligro Food Group. Ze is ook expert op het gebied van organisatieverandering en stakeholdermanagement. In het verleden deed zij bovendien veel ervaring op met organisaties waarin verschillende belangen samenkomen.

Guido van Woerkom heeft een lange staat van dienst binnen verenigingen en maatschappelijke belangenbehartiging. Hij was onder meer 15 jaar algemeen directeur van de ANWB, lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en lid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarnaast beschikt hij over ruime toezichthoudende ervaring.

Jan Dirk van der Zee is sinds 2015 directeur-bestuurder amateur- en vrouwenvoetbal bij de KNVB. Hij was daarvoor 12 jaar algemeen directeur van brancheorganisatie INretail. Hij heeft veel kennis van ledenorganisaties en bestuurlijke vernieuwing.

Volle kracht vooruit

Machel Nuyten-Tjondronegoro, voorzitter Bondsraad: 'We hebben gezocht naar mensen die ieder hun eigen expertise en ervaring meebrengen en elkaar tegelijkertijd goed aanvullen. Met deze 5 leden staat er een krachtig en veelzijdig team, waarin we veel vertrouwen hebben. De Consumentenbond kan met deze Raad van Toezicht weer op volle kracht vooruit.'

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