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Voordracht kandidaten Bondsraad 2027

Nieuws
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De Bondsraad heeft het voornemen 16 Bondsraadsleden te herbenoemen. De Bondsraad is de algemene ledenvergadering van de vereniging Consumentenbond. Zonder tegenkandidaten worden de kandidaten per 1 januari 2027 herbenoemd als lid van de Bondsraad.
babs van der staak

Babs van der Staak   WoordvoerderGepubliceerd op:24 september 2026

Consumentenbond

De Bondsraad heeft specifieke taken ten aanzien van het vaststellen van de jaarrekening, de begroting en de strategie. Ook benoemt de Bondsraad de leden van de directie en leden van de Raad van Toezicht. 

Bekijk de lijst met kandidaten:
De lijst met herkiesbare kandidaten

Voordracht tegenkandidaten

Leden van de Consumentenbond die bezwaar hebben tegen de voordracht, kunnen tot uiterlijk 2 maanden na deze publicatie, dus tot 26 november 2026, 1 of meer tegenkandidaten voordragen. 

Een tegenkandidaat moet door tenminste 25 leden van de Consumentenbond worden voorgedragen. De leden beslissen vervolgens door stemming wie tot lid van de Bondsraad is verkozen (artikel 10 statuten en Reglementen Bondsraad).

Meer informatie

Voor meer informatie over de voordracht of de Bondsraad kunnen consumenten terecht bij de afdeling Verenigingszaken via vereniging@consumentenbond.nl.

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