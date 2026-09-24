Voordracht kandidaten Bondsraad 2027

Babs van der Staak WoordvoerderGepubliceerd op:24 september 2026
De Bondsraad heeft specifieke taken ten aanzien van het vaststellen van de jaarrekening, de begroting en de strategie. Ook benoemt de Bondsraad de leden van de directie en leden van de Raad van Toezicht.
Bekijk de lijst met kandidaten:
De lijst met herkiesbare kandidaten
Leden van de Consumentenbond die bezwaar hebben tegen de voordracht, kunnen tot uiterlijk 2 maanden na deze publicatie, dus tot 26 november 2026, 1 of meer tegenkandidaten voordragen.
Een tegenkandidaat moet door tenminste 25 leden van de Consumentenbond worden voorgedragen. De leden beslissen vervolgens door stemming wie tot lid van de Bondsraad is verkozen (artikel 10 statuten en Reglementen Bondsraad).
Voor meer informatie over de voordracht of de Bondsraad kunnen consumenten terecht bij de afdeling Verenigingszaken via vereniging@consumentenbond.nl.
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