Asbest in je huis: wat te doen

De kankerverwekkende stof asbest is al 25 jaar verboden om te gebruiken. In huizen die gebouwd zijn voor 1994 is mogelijk nog wel asbest verwerkt. Als je plannen hebt om je huis te verbouwen, kan dat een risico vormen. Laat daarom voor de verbouwing je huis onderzoeken. Zo voorkom je tijdverlies en veel extra kosten. Hoe pak je dit goed aan?

Hoe weet je of er asbest in je huis zit?

Asbesthoudende producten hebben een verzelachtige structuur, die te zien is op breukvlakken en bij beschadiging van het materiaal. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf kan vaststellen of er asbest in je huis zit. Dit kost al snel €650 tot €1500. Bij twijfel loont het om dit te doen, want als je er tijdens een verbouwing achterkomt betaal je al snel een veelvoud.

Asbest in huis, wat nu?

Als blijkt dat er asbest in je huis verwerkt is, kan het toch veiliger zijn de asbest te laten zitten. Bijvoorbeeld wanneer de vezels nog onbeschadigd en stevig vastzitten bij een pijp of vensterbank. Wel moet er dan een asbestbeheerplan worden geschreven zodat de situatie in de toekomst veilig blijft. Je wilt immers niet dat er op een later moment alsnog in geboord gaat worden.

Zelf asbest verwijderen of laten doen?

Als uit de inventarisatie blijkt dat het materiaal wel gevaarlijk is voor je gezondheid, moet dit verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf. Ga niet met de eerste de beste saneerder in zee maar vergelijk de kosten die verschillende partijen hiervoor vragen.

Wanneer er maximaal 35 vierkante meter per gebouw aan asbest verwijderd moet worden, mag je dat als particulier ook zelf doen, tenzij het verwijderen gevaarlijk is. Zelf verwijderen mag ook niet als je subsidie hebt aangevraagd voor de verwijdering.

Meld de gemeente vooraf dat je van plan bent asbest te (laten) verwijderen. Bekijk ook of er in je gemeente extra asbestregels gelden, bijvoorbeeld de plek waar je asbestafval heen kunt brengen.

Wat doet de overheid?

Eerder was er sprake van een wettelijk verbod, maar dat gaat niet door. Wel komt er binnenkort een fonds met goedkope leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen. Huizenbezitters met een asbestdak kunnen tot en met 2028 een beroep doen op het fonds.

Heeft asbest gevolgen voor mijn hypotheekaanvraag?

Sinds 1 april 2018 is een nieuw model taxatierapport van kracht. Daarin zijn specifieke vragen over asbest. Dit heeft niet alleen invloed op de woningwaarde. Ook de verwijderingskosten moeten in het hypotheekadvies worden meegenomen.

Deze kosten kun je niet altijd meefinancieren binnen de hypotheek. Goed dus, om rekening mee te houden bij de aankoop van je woning.

Hoe is asbestschade verzekerd?

Is je huis voor 1994 gebouwd? Bekijk dan zorgvuldig de dekking van asbestschade binnen je opstalverzekering. Niet alle verzekeraars keren de kosten uit van bijvoorbeeld het opruimen van vrijgekomen asbest na een brand.

Preventieve asbestverwijdering is nooit gedekt op je opstalverzekering. Je zult de kosten zelf moeten betalen, al dan niet met een subsidie.

