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PhilipsNA211/00 Airfryer 2000-Serie 3,2 l

In de uitvoering
  • Dubbele airfryer:  Nee
  • Afmetingen (hxbxd):  27x26x36 cm
  • Maximale portie diepvriesfriet:  -

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met 1 kookzone. Je bakt alles dus op 1 ingestelde temperatuur. De hoeveelheid friet die erin past is aan de lage kant. In de praktijk past er maximaal 770 gram diepvriesfriet in. Dit is genoeg voor tenminste 3 porties van 250 gram.

De afmetingen zijn 27 x 26 x 36 cm (hoogte x breedte x diepte). Dat is vrij smal voor een airfryer. Met slechts 3,1 kg is deze airfryer superlicht van gewicht. Het snoer is erg kort (78 cm). Je kunt het eten tijdens het bakken goed zien door een venster in de lade. Aan de binnenkant zit een lampje.

Samenvatting

Dubbele airfryer
Afmetingen (hxbxd)
27x26x36 cm
Maximale portie diepvriesfriet
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Prijzen