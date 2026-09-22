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Duracell oplaadbare batterij

Welke Duracell oplaadbare batterij komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Duracell oplaadbare batterijen en vergelijk de Duracell oplaadbare batterij met andere oplaadbare batterijen.
Laatste update van de test: 22 september 2026
  • Duracell Rechargeable 750 mAh
    DuracellRechargeable 750 mAh
    750 mAh|AAA|NiMH
  • Duracell Rechargeable 900 mAh
    DuracellRechargeable 900 mAh
    900 mAh|AAA|NiMH
  • Duracell Rechargeable 2500 mAh
    DuracellRechargeable 2500 mAh
    2500 mAh|AA|NiMH

Oplaadbare batterijen per merk