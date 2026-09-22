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Trust oplaadbare batterij

Welke Trust oplaadbare batterij komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Trust oplaadbare batterijen en vergelijk de Trust oplaadbare batterij met andere oplaadbare batterijen.
Laatste update van de test: 22 september 2026
  • Trust USB-C Rechargeable 500 mAh
    TrustUSB-C Rechargeable 500 mAh
    500 mAh|AAA|li-ion
  • Trust USB-C Rechargeable 1700 mAh
    TrustUSB-C Rechargeable 1700 mAh
    1700 mAh|AA|li-ion

Oplaadbare batterijen per merk