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Panasonic oplaadbare batterij

Welke Panasonic oplaadbare batterij komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Panasonic oplaadbare batterijen en vergelijk de Panasonic oplaadbare batterij met andere oplaadbare batterijen.
Laatste update van de test: 22 september 2026
  • Panasonic Eneloop 800 mAh
    PanasonicEneloop 800 mAh
    800 mAh|AAA|NiMH
  • Panasonic Eneloop 2000 mAh
    PanasonicEneloop 2000 mAh
    2000 mAh|AA|NiMH
  • Panasonic Eneloop Pro 930 mAh
    PanasonicEneloop Pro 930 mAh
    930 mAh|AAA|NiMH
  • Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh
    PanasonicEneloop Pro 2500 mAh
    2500 mAh|AA|NiMH

Oplaadbare batterijen per merk