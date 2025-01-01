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LGOLED65G55LW

  • Beelddiagonaal (inch):  65 inch
  • Schermtype:  OLED
  • Ultra HD of HD:  4K Ultra HD

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De LG OLED65G55LW is een oled-tv met een schermdiagonaal van 165 cm (65 inch) en komt uit 2025. LG duidt het zelf aan als een OLED evo tv met een 4K schermresolutie (3840 x 2160 pixels). Deze tv is geschikt voor HDR-beeldmateriaal en ondersteunt daarbij onder meer Dolby Vision. Het is een smart-tv met onder meer apps voor Netflix en Youtube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. De tv heeft een geluidssysteem met een opgegeven totaal vermogen van 60 Watt en kan overweg met Dolby Atmos. Er zitten 4 HDMI-ingangen (waaronder een HDMI-ARC/eARC ingang) en 3 usb-poorten op. Daarnaast zit er een optische digitale geluidsuitgang op (Toslink) en kun je via Bluetooth een koptelefoon aansluiten. De tv wordt geleverd met voet en heeft dan een hoogte van 91 cm en een breedte van 144,5 cm. Het totale gewicht van de tv is 26,8 kg.

Samenvatting

Beelddiagonaal (inch)
65 inch
Schermtype
OLED
Ultra HD of HD
4K Ultra HD
Schermresolutie
3840 x 2160 pixels
RGB backlight
Miniled
Smart TV
Aantal HDMI-aansluitingen
4
Aantal USB-poorten
3

Prijzen