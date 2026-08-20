Bestel niet bij Bergman Mode

Veel klachten

De klachten gaan over de lange levertijd en de slechte kwaliteit van de geleverde producten. Klanten klagen ook over problemen bij het retourneren van hun bestelling. Ze moeten die voor veel geld opsturen naar China, terwijl dit tijdens het bestellen niet duidelijk was. Ten slotte blijkt dat Bergman Mode niet of laat terugbetaalt en slecht bereikbaar is.

Reviewsite Trustpilot.com verzamelde in 3 maanden tijd meer dan 700 negatieve recensies. Eerst over bergmanmode.nl en nu over bergmanmode.com. De .nl-site stuurt je automatisch door naar de .com-site. Een deel van de positieve reviews is volgens ons verdacht. Dat hebben we gemeld bij Trustpilot.

Bergman Mode overtreedt consumentenrecht

Bergman Mode overtreedt op meerdere punten het consumentenrecht:

Er staat geen Nederlands retouradres op de website.

In het bestelproces wordt niet duidelijk genoemd wat het retouradres is en wat terugsturen kost.

Wil je een product terugsturen, dan moet je eerst per e-mail contact opnemen met Bergman Mode. Uit klachten blijkt dat retourneren door de winkel wordt ontmoedigd. Klanten krijgen geen reactie of geen instructies. Of ze krijgen geen geld terug, maar korting aangeboden.

Bij het afrekenen staat verzending met verzekering automatisch aangevinkt. Dit kost €2,95 extra. Het is verboden om betaalde extra opties vooraf aan te vinken. Je moet zelf expliciet akkoord gaan met betaalde extra’s.

Opmerkelijk: in de online winkelmand stond een reviewscore van '4,7 uit 5 van 10.000+ happy customers'. Het was niet duidelijk waarop die score is gebaseerd, want de reviews werden niet getoond. Het gebruik van een ongefundeerde reviewscore is een misleidende handelspraktijk. Deze claim is verwijderd.

Op de site staat nu dat Bergman Mode niet verbonden is aan Bergmans Outlet en Bergmans Fashion Outlet in België. Op Trustpilot worden veel negatieve reviews geplaatst bij deze winkels, terwijl ze bedoeld zijn voor Bergman Mode.

Bergman Mode aangesproken

Wij hebben Bergman Mode aangesproken op de overtredingen. Ook moet de webshop kosteloze retourzending mogelijk maken, omdat de site niet duidelijk is over de hoogte van die kosten. Bovendien moeten klanten binnen 14 dagen het aankoopbedrag terugkrijgen. Bergman Mode heeft niet gereageerd.

Dropshipping aan banden

Een dropshipper is een webshop zonder eigen voorraad. Als je iets bestelt, stuurt de webshop je bestelling door naar een ander bedrijf. Dat zit vaak in China of een ander land buiten Europa. Dat bedrijf levert vervolgens direct aan jou.

Dropshippers doen zich bijna altijd voor als een ‘gewone’ Nederlandse webwinkel. Zij wekken daarmee valse verwachtingen én houden zich vaak niet aan alle wettelijke regels voor online verkoop. We pleiten daarom voor strengere regels om misleidende dropshipping tegen te gaan.

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