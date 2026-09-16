Het kabinet verlaagt komend jaar de belasting op gas voor de glastuinbouw. Maar het doet niets om de rekening voor consumenten te verlagen. Een gemiste kans, vindt de Consumentenbond die in augustus nog een plan presenteerde aan het kabinet om juist de belasting op elektriciteit voor consumenten te verlagen. En die van gas voor grootverbruikers te verhogen. Daarmee wordt de belastingdruk eerlijker verdeeld.

Consumenten betalen tot wel 30 keer meer energiebelasting dan grootverbruikers. Het voorstel zou bovendien de schatkist geen geld kosten, maar consumenten wel de nodige financiële ademruimte geven.

Zorgplannen raken kwetsbare groep

De Consumentenbond maakt zich zorgen over het voornemen van het kabinet om de aftrek van specifieke zorgkosten af te schaffen. Deze aftrekpost is bedoeld voor chronisch zieken. Maar ook consumenten die veel kosten maken voor bijvoorbeeld tandartskosten en gehoorapparaten. In de stukken staat wel dat er extra geld naar gemeentes gaat. Er is alleen nog helemaal geen plan over hoe dat geld besteed moet gaan worden. Daarbij is er al ongelijkheid en flinke wachttijden bij gemeentes.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Chronisch zieken met een laag inkomen lijken de dupe te worden van de kabinetsplannen. Dat je juist de meest kwetsbaren treft is voor ons onverteerbaar.’

Privacytoezicht moet steviger, niet zwakker

De Consumentenbond is ook niet te spreken over de voorgenomen bezuinigingen op de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De toezichthouder krijgt in 2027 €56,83 miljoen euro. Dat is iets minder dan de €60 miljoen dat het in 2026 te besteden had. Maar vanaf 2028 gaat het mes er echt fors in. Het budget zakt stapsgewijs naar nog geen €49 miljoen per jaar. De AP zelf zegt 100 miljoen nodig te hebben om haar taken goed uit te kunnen voeren.

Molenaar: ‘Onbegrijpelijk dat in een wereld waarin grote techbedrijven doen wat ze willen, de privacy van burgers ongegeneerd schenden voor hun eigen gewin en onze jongeren verslaafd maken, het toezicht hierop minder slagkracht krijgt. Ook de toenemende datalekken en de opkomst van AI vraagt juist om een sterkere toezichthouder, geen zwakkere.’

Bescherming consumenten

Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt vanaf 2028 minder te besteden. Ongewenst, vindt de Consumentenbond. De ACM heeft een belangrijke rol in de bescherming van de rechten van consumenten. Zij kan boetes opleggen aan bedrijven die zich niet aan de regels houden en daarmee consumenten duperen.

Molenaar: ‘Helaas kunnen we niet zeggen dat bedrijven zich in de toekomst beter gedragen. Een bezuiniging is wat ons betreft dan ook onzinnig. Wij pleitte eerder juist voor meer budget bij toezichthouders.’