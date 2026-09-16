Kabinet laat kans liggen om energierekening te verlagen

Miljoenen huishoudens hebben moeite met het betalen van hun (steeds stijgende) energierekening. Een groot deel van die rekening bestaat uit belasting. De overheid heeft dus invloed op de hoogte ervan. De Consumentenbond deed in augustus dit jaar voorstellen om de elektriciteitsbelasting voor consumenten fors te verlagen.

Zuur

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Helaas zien we niets van onze voorstellen terug in de Miljoenennota. Er staat in de plannen van het kabinet wel dat vanaf 2030 de energiebelastingvermindering beperkt wordt tot huishoudens (die geldt nu ook voor bedrijven). Maar de opbrengst daarvan wordt niet gebruikt om de energiebelasting te verlagen.

De maatregel levert de schatkist structureel €371 miljoen per jaar op. Het kabinet verlaagt in 2027 wél de energiebelasting voor de glastuinbouw met €51 miljoen om de hogere gasprijs vanwege de bijmengverplichting groen gas te compenseren. Maar voor huishoudens komt er dus geen verlichting of compensatie. Dat is heel zuur en maakt de belastingverdeling nog een beetje oneerlijker.’

Eerlijkere verdeling van de lasten

Consumenten betalen nu veel méér energiebelasting dan bedrijven. Tot wel 30 keer zoveel. De Consumentenbond vindt dat oneerlijk en stelt voor om de belasting op elektriciteit voor huishoudens omlaag te brengen naar het minimaal toegestane Europese tarief (0,0010 €/kWh).

Tegelijk moet de belasting op gas omhoog, maar pas vanaf een gebruik van meer dan 1000 kuub. De meeste consumenten verbruiken niet meer dan 1000 kuub. Dus die verhoging raakt hen nauwelijks, maar legt de rekening wel eerlijker bij de grootverbruikers neer. Ook stimuleert het de overstap van gas naar elektriciteit.

Gemiste kans

Molenaar: ‘Opvallend is dat ambtenaren in een beslisnota de minister expliciet wijzen op het Europese Electrification Action Plan. Daarin is het uitgangspunt dat elektriciteit lager moet worden belast dan aardgas. In de nota wordt genoemd dat Nederland hierop zou kunnen anticiperen door de energiebelasting op elektriciteit te verlagen. Uit de aantekeningen van de minister blijkt echter dat hij dat niet wil en eerst het Europese traject wil afwachten. Een gemiste kans. Voor de portemonnee én voor het milieu.’