Wel statiegeld betalen, niet kunnen inleveren

Vooral onderweg is het niet altijd makkelijk om lege verpakkingen in te leveren. Een winkel, snackbar of ander verkooppunt kan wel blikjes met statiegeld verkopen. Maar je kunt je lege blikje daar vaak niet terugbrengen. Je betaalt 15 cent statiegeld, maar je krijgt dat geld niet altijd makkelijk terug.

Dat is vervelend voor consumenten. Daardoor belanden flesjes en blikjes ook sneller in de afvalbak of op straat.

Te weinig flessen en blikjes komen terug

Het doel is dat minimaal 90% van de plastic drankflessen en blikjes terugkomt. Nederland haalt dat doel nog steeds niet. In 2025 kwam 78% van de plastic drankflessen terug. Bij blikjes was dat 86%.

Als de blikjes en flesjes niet worden teruggebracht, dan blijft er veel betaald statiegeld liggen. Van 2021 tot en met 2024 bleef er €506 miljoen aan statiegeld liggen. Consumenten betaalden dat geld, maar kregen het niet terug. In 2025 bleef opnieuw €129 miljoen aan statiegeld liggen.

Inmiddels komen er meer plekken waar je kunt inleveren. Er zijn bijvoorbeeld machines waarin je veel verpakkingen tegelijk kunt doen. Maar het grootste probleem blijft. Op veel plekken betaal je statiegeld, maar kun je het niet terugkrijgen.

Innameplicht in veel landen al gebruikelijk

In veel andere Europese landen geldt al zo’n plicht. Nederland staat dus niet alleen in deze keuze. Ook de nieuwe Europese verpakkingsregels gaan uit van een toegankelijk statiegeldsysteem. Verkooppunten moeten statiegeldverpakkingen in beginsel innemen en het statiegeld teruggeven. Tenzij consumenten op een andere, even toegankelijke manier hun statiegeld kunnen terugkrijgen.

Voor het bestaande Nederlandse systeem geldt deze Europese eis niet als Nederland vóór 2029 al 90% van de statiegeldverpakkingen inzamelt.

90% moet niet alleen een doel op papier blijven

In Litouwen en Slowakije kwam het percentage binnen een paar jaar boven 90%. Duitsland haalt zelfs meer dan 95%. Nederland blijft duidelijk achter. Bij ons komt 78% van de plastic flessen en 86% van de blikjes terug.

Alleen een paar extra inzamelautomaten plaatsen is volgens ons niet genoeg. Het systeem moet passen bij wat consumenten logisch mogen verwachten. Je betaalt statiegeld bij aankoop, dan moet je dat geld ook makkelijk kunnen terugkrijgen.

Meer weten?

Luister dan onze podcast Knagende Vragen. Milou Brand gaat in gesprek gaat met betrokken experts en consumenten op de vraag: waar blijft mijn geld ik m'n statiegeldblikje niet inlever?