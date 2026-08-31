Jumbo gesommeerd om nieuwe kassabonfouten

Papieren prijsborden

Na jarenlange druk van ons nam Jumbo in april 2023 maatregelen om kassabonfouten te voorkomen. Een van die maatregelen was dat Jumbo veel papieren prijsborden boven koelingen en gangpaden zou weghalen. Op die borden stonden namelijk vaak verkeerde prijzen. Het weghalen van die borden zorgde ervoor dat prijsfouten begin 2025 bijna verdwenen waren.

Mysterieshoppers

Afgelopen tijd huurde Jumbo mysterieshoppers in. Zij controleerden of fouten op kassabonnen wegbleven. Nadat die periode was afgelopen, stuurde de Consumentenbond eigen mysterieshoppers naar enkele Jumbo-filialen. Ze vonden daar weer papieren prijsborden met verkeerde prijzen.

Zo hingen bij veel filialen weer borden boven de koeling met 'Jumbo Verse Soep 2 voor €5,50'. Maar de soep kost in werkelijkheid al wekenlang niet €5,50 maar €6. Ook vonden de mysterieshoppers prijsfouten op kopstellingen. Dat zijn de stellingen die haaks op de gangpaden staan. Daarop staan vaak weekaanbiedingen.

Sommatie

We vinden het onacceptabel dat Jumbo wéér adverteert met verkeerde prijzen, omdat het weer papieren prijsborden gebruikt. Jumbo weet dat die prijsgevoelig zijn en controleert ook niet of de borden kloppen. Het zijn dus onnodige fouten.

Consumenten hebben recht op correcte prijzen. Daar hebben we Jumbo de afgelopen jaren meerdere keren op aangesproken. De keus van Jumbo om weer foutgevoelige borden te gebruiken, is daarom zorgwekkend. Daarom hebben we Jumbo eind augustus een sommatie gestuurd.

We stellen Jumbo namens alle klanten aansprakelijk voor de schade. En geven we Jumbo een korte termijn om de problemen op te lossen. Doet Jumbo dat niet, dan zullen we consumenten actief moeten waarschuwen voor prijsfouten bij Jumbo. Ook denken we na over verdere stappen.

Kassabononderzoek 2026

Behalve winkels van Jumbo bezochten we ook andere landelijke en regionale supermarkten. We controleerden of aanbiedingsprijzen juist op de kassabon staan. De resultaten van dat onderzoek publiceren we in van de komende edities van de Consumentengids.