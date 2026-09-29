Consumentenbond eist dat Meta camerabril aanpast

De camerabril kan beelden vastleggen en verspreiden die veel kunnen zeggen over de mensen die gefilmd worden. Bijvoorbeeld over iemands politieke opvatting, religie en gezondheid. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens die niet zomaar mogen worden verwerkt. De gegevens die de bril opslaat, kunnen ook door Meta gebruikt worden voor het trainen van hun AI-systemen.

Aanpassingen

Meta is volgens de Consumentenbond verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens met de bril. Het lampje op de bril dat moet waarschuwen dat er wordt opgenomen, is voor omstanders niet zichtbaar genoeg en kan worden afgedekt. Meta moet de bril en de standaardinstellingen zo ontwerpen dat die voldoet aan de privacywetgeving. En de Consumentenbond wil dat Meta stopt met de onrechtmatige verwerking van gegevens voor AI.

Naar de rechter

De sommatiebrief is een eerste stap. Het techbedrijf heeft 2 weken de tijd om de bril aan te passen zodat die voldoet aan de wet- en regelgeving. Gebeurt dat niet, dan start de Consumentenbond een rechtszaak.

Dit is niet de enige zaak waarin de Consumentenbond strijdt voor de privacy van consumenten. Bekijk het overzicht met de Facebook Claim, Google Claim en Tik Tok Claim.

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