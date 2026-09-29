'Hey Meta: stop met die camerabril'

Wat is er mis?

Filmen met de camerabril gebeurt ongemerkt voor omstanders, die hebben er dan ook geen toestemming voor gegeven.

De camerabril ziet eruit als een gewone bril. Het lampje dat moet aangeven dat er beeld wordt gemaakt is niet zichtbaar genoeg en kan worden afgedekt.

De gegevens die de bril opslaat kunnen ook bij Meta terechtkomen en worden gebruikt voor het trainen van de AI-systemen van het bedrijf.

Wat zijn onze eisen?

Meta doet te weinig om omstanders te beschermen. Alleen een opname-lampje is niet genoeg; Meta moet de bril en de standaardinstellingen zo ontwerpen dat privacyrisico’s zoveel mogelijk worden voorkomen.

We willen dat Meta stopt met de onrechtmatige verwerking van verkregen gegevens voor AI en extra technische maatregelen neemt.

Wat gaan we doen?

Als Meta niet met een oplossing komt, starten we een rechtszaak. Meta heeft allereerst een zogenaamde sommatiebrief ontvangen. Daarna volgt de dagvaarding. En over een aantal weken is dan de zitting bij de rechtbank. Maximaal 2 weken na die zitting doet de rechter uitspraak.