'Hey Meta: stop met die camerabril'

De camerabril van Meta is een gevaar voor de privacy van iedereen. Daarom willen we dat Meta de instellingen en het ontwerp van de bril aanpast. En stopt met het verwerken van onrechtmatig verkregen gegevens.
Filmen met de camerabril gebeurt ongemerkt voor omstanders, die hebben er dan ook geen toestemming voor gegeven.
De camerabril ziet eruit als een gewone bril. Het lampje dat moet aangeven dat er beeld wordt gemaakt is niet zichtbaar genoeg en kan worden afgedekt.
De gegevens die de bril opslaat kunnen ook bij Meta terechtkomen en worden gebruikt voor het trainen van de AI-systemen van het bedrijf.
Meta doet te weinig om omstanders te beschermen. Alleen een opname-lampje is niet genoeg; Meta moet de bril en de standaardinstellingen zo ontwerpen dat privacyrisico’s zoveel mogelijk worden voorkomen.
We willen dat Meta stopt met de onrechtmatige verwerking van verkregen gegevens voor AI en extra technische maatregelen neemt.
Als Meta niet met een oplossing komt, starten we een rechtszaak. Meta heeft allereerst een zogenaamde sommatiebrief ontvangen. Daarna volgt de dagvaarding. En over een aantal weken is dan de zitting bij de rechtbank. Maximaal 2 weken na die zitting doet de rechter uitspraak.
Consumentenbond eist dat Meta camerabril aanpast
De Consumentenbond wil dat Meta haar camerabril binnen 2 weken aanpast. Doet het techbedrijf dat niet, dan start de Consumentenbond een rechtszaak.
Camerabril Meta gevaar voor de privacy
We pleiten voor een verbod op de Ray Ban-camerabril van Meta zoals die nu te koop is. De bril kan te makkelijk mensen stiekem filmen. Dit concluderen we na het uitgebreid bestuderen van de bril.
Camerabril kan stiekem filmen, ondanks ‘privacy-updates’
Meta’s camerabril maakt het wel erg gemakkelijk om mensen zonder toestemming te filmen. Het knipperende opnamelampje op de bril is bovendien met een simpele sticker af te dekken.
Pas op voor Meta's camerabril
Steeds meer winkels, waaronder gerenommeerde opticiens, verkopen de Ray-Ban-bril van Meta. Hij ziet eruit als een gewone bril of zonnebril, maar heeft camera’s, microfoons en kunstmatige intelligentie. Dat zorgt voor een fors privacyprobleem, onder meer voor de mensen die in beeld komen.
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