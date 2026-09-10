We schreven eerder over de camerabril van Meta. De bril ligt bij meerdere opticiens (Pearle, Hans Anders) in de winkel. Alsof het een gewoon product is.

Het is alleen geen gewoon product. De bril filmt en fotografeert mensen vaak zonder hun toestemming. Op straat, op het strand, of in het café. Dat vinden we niet wenselijk.

Het is bovendien Meta die de gegevens uit de bril verwerkt, bijvoorbeeld als je de AI-functies gebruikt. Meta is een techreus met een beroerde reputatie op het gebied van privacy.

Opnamelampje

Meta wijst de kritiek van de hand door te wijzen op de ‘privacy-led’. Dat is een opnamelampje aan de voorkant dat gaat branden als de bril filmt of fotografeert. Meta heeft een speciale pagina die vooral over dat lampje gaat.

We lezen daar:

‘Licht dat je niet kunt missen. Elke van onze AI glasses heeft een fel wit (…). Dit lampje knippert om aan te geven dat er content wordt opgenomen voor je galerij.’

‘We hebben uitgebreide tests uitgevoerd om het juiste helderheidsniveau te vinden, zodat het lampje zelfs overdag zichtbaar is.’

‘Geen tolerantie voor manipulatie. Als de bril detecteert dat het led-lampje voor opname is bedekt, fysiek is gemanipuleerd of is vernietigd, wordt de camera automatisch uitgeschakeld.’

Led soms niet zichtbaar

Meta claimt nogal wat. Zo zegt het bedrijf over het lampje: ‘licht dat je niet kunt missen’. Maar als we buiten in de volle zon staan, is het led-lampje aan de voorkant soms niet te zien. Zeker op wat afstand valt het niet altijd op. Bijvoorbeeld op het strand.

Ook op enige afstand legt de bril gebeurtenissen haarscherp vast. De cameraresolutie is namelijk behoorlijk hoog. Het model ‘Ray-Ban Meta Wayfarer’ (€500) dat we probeerden heeft een sensor van 12-megapixel.

Simpel af te dekken

Meta zegt dat de camera niet werkt als iemand het opnamelampje manipuleert. Maar dat klopt niet, of niet helemaal.

Een gewone sticker blokkeert inderdaad de opnamefunctie. Maar er zijn ook speciale stickers te koop voor een paar euro per stuk.

Die stickers zijn aan de voorkant dicht, maar aan de zijkanten laten ze net genoeg licht door. Zo merkt de bril niet dat er een sticker op zit.

Updates helpen niet tegen manipulatie

Ondanks ‘privacy-updates’ die Meta naar de bril stuurde, merken we dat onze bril met een afgedekt ledlampje nog steeds stiekem omstanders kan filmen. Terwijl deze updates juist beloven het ‘manipuleren’ van de bril tegen te gaan.

Manipulatie kan ook bestaan uit het uitboren van de privacy-led, of de sensor en led pas af te dekken tijdens het maken van een filmpje.

Ondanks ons verhullende stickertje en alle recente updates blijft de bril filmen. We controleerden dit voor het laatst op 2 september met versie 127 van de Meta-software op onze bril.

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Klopjacht

We ontdekten dat Meta inmiddels een 'klopjacht' is begonnen op verkopers die accessoires verkopen die de camerabril kunnen manipuleren.

Camerabrillen en de wet

Is het gebruik van een camerabril eigenlijk wel toegestaan? Dat hangt helemaal van het gebruik af.

In een besloten ruimte

Ict-jurist Arnoud Engelfriet wijst erop dat het verboden is iedereen zomaar te filmen in een besloten ruimte, zoals een poppodium. Dit staat in de strafwet. Hij vindt het daarom prima dat muziekcentrum TivolVredenburg een verbod heeft opgenomen in zijn huisregels. Er zijn steeds meer poppodia, theaters en horeca die zo'n camerabrilverbod instellen.

In de publieke ruimte

Maar mag je de bril dan wel op straat gebruiken? Of op het strand?

Mogelijk is het gebruik van de camerabrillen in de publieke ruimte en buiten je eigen woning in strijd met de AVG. Zo is het voor consumenten onder de privacywet niet toegestaan herkenbare personen te filmen en deze beelden te publiceren. In ieder geval niet zonder hun toestemming.

Probleem is wel dat het hier dus gaat om het gebruik van de camerabril. Het bezit van de apparaten op zich is niet verboden en ook de verkoop is niet illegaal.

De Europese privacy-autoriteiten verenigd in de EDPB onderzoeken op dit moment of AI-camerabrillen 'maatschappelijk aanvaardbaar' zijn.

Een verbod is op zijn plaats

Moet er (alsnog) een verbod komen voor camerabrillen? Wij vinden van wel, met de camerabrillen in deze vorm. We zien dat de apparaten makkelijk zijn te manipuleren. Daardoor is het mogelijk om stiekem opnames te maken. Bijvoorbeeld op het strand.

Maar ook zonder manipulatie vinden we dat camerabrillen de privacy schenden. Ze filmen op grote schaal personen zonder hun toestemming en ook vaak zonder hun medeweten. Hierdoor komt privacy in de publieke ruimte nog verder onder druk te staan.

Daar komt met de Ray Ban-camerabril nog eens bij dat de gegevens bij Meta terechtkomen. Een bedrijf dat wij al jaren op de korrel nemen vanwege talloze privacyschendingen.