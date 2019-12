Zwanger en je reisverzekering

Wel of geen dekking bij zwangerschap

Ongeveer de helft van de doorlopende reisverzekeringen is afgestemd op consumenten met een zwangerschapswens. In onderstaand schema zie je welke verzekeraars wel of geen dekking bieden.

Wel dekking Geen dekking a.s.r. Aegon ABN AMRO Anker Allianz Aon Allianz Global Assistance Avéro Achmea ANWB De Goudse Centraal Beheer De Internationale De Europeesche Hema Ditzo ING FBTO InShared Interpolis Klaverblad Unigarant Nationale-Nederlanden Univé nowGo ZLM OHRA Reaal SNS Vereniging Eigen Huis

Bron: MoneyView, peildatum 13 november 2019

Krijg je complicaties bij je zwangerschap? Dan is dat voor alle bovengenoemde verzekeraars een geldige reden om te annuleren.

