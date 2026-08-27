Dropshipping moet verboden worden

Goedkope troep, dure les

Je ziet online een advertentie voor een jurk of een designlamp. De webwinkel heeft een Nederlandse naam. De site ziet er netjes uit. Je ziet bekende betaalopties, zoals iDeal/Wero. Je bestelt en verwacht snelle levering. Maar dan begint het wachten. Je krijgt het pakket pas weken later. En het blijkt uit China te komen.

Ook de kwaliteit valt tegen. Maar wil je het product terugsturen, dan is dat duur of bijna onmogelijk. Je bent de dupe van dropshipping. Je betaalt de hoofdprijs voor een slecht of soms zelfs onveilig product. En ergens anders is het vaak goedkoper en sneller te krijgen.

Vanaf 1 juli 2026 gelden bovendien nieuwe douaneregels voor pakketten van buiten de EU. Die kunnen dropshipping duurder en minder aantrekkelijk maken. Maar consumenten mogen daar niet onverwacht de rekening voor krijgen.

Klachten blijven binnenstromen

Dropshipping is een verkoopmodel zonder eigen voorraad. De verkoper stuurt je bestelling door naar een leverancier. Die leverancier zit meestal buiten Europa. Die verstuurt het product direct naar jou. De verkoper ziet zelf vaak niet eens wat er wordt geleverd.

Dropshipping is niet verboden. Het probleem is dat veel dropshippers niet eerlijk uitleggen hoe het werkt. Ze houden zich niet aan alle wettelijke regels. Ook doen ze zich voor als een gewone Nederlandse webwinkel.

We krijgen al jaren veel klachten over dit soort verkooppraktijken. We spreken dropshippers hier regelmatig op aan, maar toch blijft het dweilen met de kraan open.

Slechte kwaliteit

In 2025 vroegen we ruim 2500 panelleden naar hun ervaringen. Bijna iedereen (88%) die ooit bij een dropshipper bestelde, had dat achteraf liever niet gedaan.

Als dropshippers vooraf eerlijk en volledig zouden informeren, hebben ze bijna geen bestaansrecht. Ze bestaan vooral doordat klanten niet weten wat ze krijgen. Het gaat dan om de kwaliteit en herkomst van producten. Ook gaat het om hoge retourkosten.

Niet voor niets zeggen consumenten vaak dat dropshipping wat hen betreft verboden mag worden.

Snel geld, weinig controle

Dropshipping is veel te makkelijk geworden. Jongeren denken soms dat ze er snel rijk mee worden. Met kant-en-klare websitesjablonen start je snel een eigen webwinkel. Dat kan bijvoorbeeld via Shopify.

We vroegen dit bedrijf om hun standaardvoorbeelden aan te passen. Dan moet je bepaalde informatie verplicht invullen. Denk aan een KvK-nummer, een werkend telefoonnummer en duidelijke informatie over terugsturen. Dit eist de wet tenslotte ook.

We pleiten ook voor strengere drempels en controles. Een webwinkel mag pas live als de basisinformatie klopt.

Pak je verantwoordelijkheid

Dropshipping is een internationaal probleem. Veel webshops zijn gevestigd buiten Nederland, bijvoorbeeld in Hong Kong, Dubai of het Verenigd Koninkrijk. Toch spelen ook Nederlandse en Europese partijen een rol.

We spreken verschillende partijen aan op hun verantwoordelijkheid:

Platforms zoals Meta moeten misleidende webshops sneller offline halen.

zoals Meta moeten misleidende webshops sneller offline halen. Betaaldiensten zoals Klarna, PayPal en iDeal/Wero moeten kritischer zijn.

zoals Klarna, PayPal en iDeal/Wero moeten kritischer zijn. Shopify moet standaardtemplates aanpassen zodat verplichte informatie niet ontbreekt.

moet standaardtemplates aanpassen zodat verplichte informatie niet ontbreekt. Kamer van Koophandel moet registreren of een webshop aan dropshipping doet.

moet registreren of een webshop aan dropshipping doet. Online platforms en verkopers moeten de volledige prijs vooraf tonen, inclusief btw en invoerrechten.

moeten de volledige prijs vooraf tonen, inclusief btw en invoerrechten. Pakketbedrijven en douanevertegenwoordigers moeten voorkomen dat consumenten onverwacht extra kosten moeten betalen.

Europese regels schieten tekort

Ook toezichthouders zien het probleem. De Autoriteit Consument & Markt en het European Consumer Centres Network pleiten voor strengere regels.

Denk aan verplichte melding dat een product uit een ander land dan waar je woont en waar de webwinkel zich bevindt. En retourmogelijkheden binnen de EU. Ook moeten de eisen aan platforms strenger worden en de sancties bij overtredingen zwaarder zijn.

Nieuwe douaneregel kan dropshipping beperken

Vanaf 1 juli 2026 is er iets veranderd voor pakketjes van webwinkels buiten de EU. De vrijstelling voor invoerrechten op pakketjes tot en met €150 is verdwenen. Daarvoor in de plaats komt tijdelijk een vast douanebedrag van €3 per productsoort in een pakket.

Koop je bijvoorbeeld 5 dezelfde T-shirts, dan betaal je €3. Koop je een T-shirt en een horloge in hetzelfde pakket, dan is dat €6.

De nieuwe regel kan dropshipping minder aantrekkelijk maken. Veel dropshippers verdienen juist aan het rechtstreeks versturen van goedkope producten van buiten de EU. Het voordeel dat kleine pakketjes daarbij hadden, verdwijnt.

Vanaf 1 november 2026 moeten bedrijven ook meer productgegevens meesturen. Daardoor kan de douane beter zien wat er in een pakket zit en onveilige of verkeerd omschreven producten makkelijker opsporen.

Maar de nieuwe regels lossen de problemen met dropshipping niet op. Webwinkels kunnen consumenten nog steeds misleiden over bijvoorbeeld levertijd, kwaliteit, retourkosten en herkomst.

Geen verrassingsrekening

De Consumentenbond vindt dat deze kosten niet onverwacht bij de consument terecht mogen komen. Ze horen bij de importeur te liggen. Dat kan bijvoorbeeld een platform, verkoper, pakketbedrijf of douanevertegenwoordiger zijn.

Een webwinkel kan de kosten verwerken in de prijs. Maar dan moet vóór de bestelling duidelijk zijn wat je in totaal betaalt. Een extra rekening aan de deur of achteraf vinden we niet acceptabel. Juist bij dropshipping is dit belangrijk. Veel consumenten weten als ze bestellen niet dat hun pakket van buiten de EU komt.