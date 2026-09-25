Niet zomaar meer ‘groen’

Claims als ‘groen’, ‘milieuvriendelijk’ en ‘ecologisch’ ga je waarschijnlijk nog minder vaak zien. Zulke algemene duurzaamheidsclaims mogen straks alleen als ze voldoen aan strenge Europese of nationale standaarden. Zo moet duidelijk worden waarop zo’n duurzaamheidsclaim is gebaseerd.

Keurmerken aan banden

Ook duurzaamheidslogo’s moeten aan strengere eisen voldoen. Een bedrijf mag niet langer zelf een duurzaamheidslabel bedenken en gebruiken zonder onafhankelijke controle. Ook moet het gebruik van keurmerken mogelijk zijn voor andere partijen.

Vergelijkingssites moeten transparanter

Als je producten vergelijkt op duurzaamheid, moet duidelijker worden waarop de vergelijking is gebaseerd. Vergelijkingssites moeten transparanter zijn over hoe ze duurzaamheid en andere milieu- en sociale kenmerken beoordelen.

Wat gebeurt er met oude voorraden?

In de winkel kun je nog producten tegenkomen met duurzaamheidsclaims of -labels die niet aan de nieuwe regels voldoen. Het gaat dan om oude voorraden. Winkels mogen die oude voorraden verkopen om verspilling te voorkomen.