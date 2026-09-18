De wanbetalersregeling

Wij voeren al langer actie tegen de Regeling Betalingsachterstand Zorgpremie. Deze regeling stond in het verleden bekend als de ‘wanbetalersregeling’.

Onderdeel van deze regeling is de ‘bestuursrechtelijke premie’. Dat is een verhoging van de zorgpremie tot 110% van het gemiddelde. Deze verhoging geldt voor mensen met een betalingsachterstand van 6 maanden. Met de bestuursrechtelijke premie wordt de schuld niet afgelost. Het is dus feitelijk een boete.

De boete moet mensen aansporen om hun zorgpremie te betalen. Maar juist mensen met lage inkomens, schulden en weinig betaalruimte komen in de regeling terecht. De boete wordt dus vooral opgelegd aan mensen die wel willen betalen, maar dat niet kunnen.

Hierdoor komen honderdduizenden mensen klem te zitten in een systeem dat niet voor hen is bedoeld. Mensen in een kwetsbare situatie raken hierdoor steeds dieper in de schulden. Met alle psychische, financiële en maatschappelijke schade tot gevolg.

Prinsjesdag

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de financiële plannen voor volgend jaar. Onderdeel van deze plannen is het afschaffen van de Regeling Betalingsachterstand Zorgpremie. Het kabinet heeft hiermee duidelijk uitgesproken om deze oneerlijke Regeling te stoppen.

Het huidige kabinet heeft geen meerderheid. Om het plan uit te voeren is dus nog steun nodig van de oppositie. Maar als die er komt, voorkomt dit dat mensen klem komen te zitten in een systeem dat niet voor hen is bedoeld. En dat kwetsbaren niet langer onnodig in een nog slechtere positie worden gebracht.

Verander het systeem

Dat het kabinet dit wil veranderen, is een mooie stap. Het voorkomt dat verzekerden in een problematische (financiële) situatie met zinloze (incasso)kosten worden geconfronteerd.

Maar met alleen het schrappen van de opslag zijn we er niet. Er zitten nu al mensen in de regeling. Bovendien vinden we dat de regeling niet goed is toegepast.

Daarom praten we verder met zorgverzekeraars, het CAK en politici. Ons doel blijft hetzelfde. Een systeem dat problemen oplost in plaats van ze vergroot.