Eerste indruk|Bunq heeft een nieuw abonnement genaamd Bunq Premium. Je krijgt bij dit abonnement de beschikking over een betaalpas en een Worldwide MasterCard (Bunqs nieuwe alternatief voor een creditcard). Ook heb je de mogelijkheid om één of meerdere betaalrekeningen te openen.

Kosten €95,88 per jaar (€7,99 per maand)

Conclusie

Het nieuwe abonnement van Bunq - een nieuwe bank die in 2015 het daglicht zag - is erg duur in vergelijking met andere banken. Het nieuwe abonnement is inclusief betaalpas en Bunqs alternatief voor een creditcard, de Worldwide Mastercard.

Voordeel van deze kaart is dat hij op veel plekken geaccepteerd wordt, maar het nadeel is dat je aankopen niet verzekerd zijn zoals bij een gewone creditcard. Het kan ook voorkomen dat hij niet geaccepteerd wordt als borg, bijvoorbeeld bij het huren van een auto.

Meerdere rekeningen openen

Je kunt binnen het abonnement 25 rekeningen openen. Het kan handig zijn om meerdere rekeningen te hebben, maar 25 is wel erg veel. Een gezamenlijke rekening met je partner is juist niet mogelijk. Je moet in dat geval allebei een rekening bij Bunq hebben en deze aan elkaar koppelen.

Nieuw tarief

Het nieuwe abonnement van Bunq is flink duurder dan het oude. Bij de introductie van Bunq waren een betaalrekening en betaalpas gratis: je betaalde juist voor het gebruik van de betaalpas (€0,04 per betaling en €0.80 per geldopname).

Begin dit jaar stapte Bunq over naar een vast bedrag van €12 per jaar voor betalen met de betaalpas. Geld opnemen in Nederland en andere eurolanden kost nog steeds €0,80. Hierdoor was de Bunq-rekening vaak een goedkope optie in vergelijking met betaalrekeningen van andere banken.

Stuk duurder

Bunq Premium kost je in elk geval €7,99 per maand en daarmee behoort dit nieuwe abonnement nu juist tot de duurdere betaalrekeningen. Het abonnement is nu wel inclusief een betaalpas, 2 Worldwide Mastercards en mobiel betalen, maar behoort volgens onze berekeningen tot de duurdere betaalrekeningen. De daadwerkelijke kosten van een betaalrekening worden door ons berekent op basis van verschillende factoren, onder andere rente voor roodstaan, reizen buiten eurolanden en wel of geen creditcard.

Als je deze prijs te hoog vindt is er ook Bunq Vrij. Je hebt dan 1 gratis betaalrekening, maar krijgt daar geen betaalpas bij. Je kunt betalingen ontvangen en betaalverzoeken verzenden, maar geen geld opnemen of betalen in een winkel.

Bijkomende kosten

Je betaalt €7,99 per maand voor Bunq Premium. Dat zijn de standaardkosten. Hierbij ontvang je:

25 verschillende betaalrekeningen.

Een betaalpas (Bunq Maestro kaart).

2 Bunq Worldwide MasterCards.

Mobiel betalen.

10 geldopnamen per maand.

Push-notificaties (meldingen bij bijvoorbeeld ontvangen betalingen of uitgaven met je betaalpas).

Betaalverzoeken versturen via Whatsapp, e-mail of Facebook Messenger, waarbij het geld direct op je rekening wordt gestort.

Maar er zijn ook nog wat diensten waarvoor je extra moet betalen:

Een tweede betaalpas (Bunq Maestro kaart): €2 per maand + eenmalig €9.

Bij meer dan 10 geldopnames per maand: €0,99 per extra geldopname.

Pinnen en geld opnemen buiten eurolanden kost je 1,5% van het bedrag dat je betaalt of opneemt extra.

Worldwide Mastercard

1 van de nieuwe onderdelen van Bunq Premium is de Worldwide Mastercard. Dit is een betaalpas (debitcard), met de voordelen van een creditcard:

Je kunt er overal mee betalen waar een Mastercard geaccepteerd wordt

Je betaalt direct vanaf je betaalrekening, in plaats van achteraf zoals bij een creditcard.

Nadelen ten opzichte van een creditcard zijn:

Aankopen zijn niet verzekerd.

Een debitcard wordt niet altijd geaccepteerd als borg, bijvoorbeeld voor het huren van een auto.

NB: Bunq geeft aan dat zij tests hebben uitgevoerd, waarbij de kaart wel geaccepteerd werd voor het huren van een auto. Wil je een auto huren? Vraag dan vooraf na welke kaarten het bedrijf accepteert.

Een voordeel ten opzichte van een gewone creditcard is dat je, net als bij een prepaid creditcard, geen geld uit kunt geven dat je niet hebt. Ook vindt er geen BKR-toetsing plaats als je de kaart aanvraagt.

Kosten betalen buiten eurolanden

De kosten voor het betalen met de betaalpas of Mastercard buiten eurolanden zijn vergelijkbaar met die van andere banken:1,5% per transactie. Bij de andere banken kost betalen met een betaalpas vaak 1% en betalen met de creditcard1,5% tot 2,5%.

Alleen bij ASN Bank, SNS en RegioBank betaal je een vast bedrag per betaling met de betaalpas; €0,15. Bij SNS geldt dit ook voor betalingen met de creditcard.

Kosten geld opnemen buiten eurolanden

Voor geldopnames buiten eurolanden is Bunq iets goedkoper dan de meeste andere banken, tenminste als je niet meer dan 10 keer per maand geld opneemt. Na 10 opnamen betaal je namelijk naast 1,5% van het opgenomen bedrag ook een vast bedrag, net als bij andere banken. Dit vast bedrag ligt bij een geldopname met de betaalpas meeestal rond de €2,25 en met de creditcard rond de €4,50. Bij Bunq is dat €0,99.

Bestaande klanten

Wie voor 1 augustus klant van Bunq is geworden, kan volgens de oude voorwaarden en tarieven klant blijven. Deze bestaande klanten kunnen nog tot 4 september 2017 een betaalpas bestellen voor €12 per jaar.

De kaart kan in principe 4 jaar mee, maar als je een nieuwe of vervangende kaart nodig hebt, dan ben je verplicht om een Bunq Premium abonnement te nemen. Ook als je een extra rekening wilt toevoegen, kun je niet meer volgens de oude voorwaarden klant blijven.

Als je het niet eens bent met de wijzigingen van Bunq, is het opzeggen van de overeenkomst de enige optie.

Overstapservice

Wil je overstappen naar Bunq, dan kun je sinds kort ook gebruik maken van de overstapservice. Het aanvragen van de service loopt via de app. Bij andere banken, behalve bij SNS die de overstapservice ook (deels) gedigitaliseerd heeft, is overstappen nog papierwerk.

