Eerste indruk|Vanaf 1 april zijn veel aankopen van SNS-klanten verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadiging. Deze aankoopverzekering, die we vooral van creditcards kennen, is gratis voor iedereen met 'SNS Betalen'. Is een creditcard hierdoor overbodig?

SNS aankoopverzekering: review

Conclusie

SNS is de eerste bank in Nederland die een aankoopverzekering koppelt aan een betaalrekening. Een symphatiek gebaar, want het kost je niets extra (als je SNS Betalen hebt) en veel van je aankopen zijn beschermd tegen verlies, diefstal en beschadiging.

Een dergelijke aankoopverzekering zien we normaal vooral bij creditcards. Wie gewend is aan een aankoopverzekering van een creditcard, moet er wel rekening meehouden dat de periode dat je aankopen verzekerd zijn met de SNS aankoopverzekering korter is (30 dagen) dan bij een creditcard (vaak 180 dagen).

Creditcard overbodig?

Een aankoopverzekering kennen we vooral van creditcards of bijvoorbeeld PayPal. De verzekering is ook meteen het grote voordeel van iets kopen met een creditcard. Als je online betaalt met iDEAL, en je aankoop wordt niet of beschadigd geleverd, dan ben je je geld kwijt. Heb je betaald met een creditcard, PayPal, of vanaf 1 april dus met SNS Betalen dan kun je je geld nog terugkrijgen.

Voor een creditcard betaal je bijna altijd een extra jaarlijkse bijdrage, naast de vaste kosten voor je betaalrekening. Voor een losse creditcard - bijvoorbeeld van de Bijenkorf of ANWB - moet je betalen. Bovendien betaal je (hoge) rente als je je aankopen met je creditcard niet meteen aflost.

Is met de introductie van de SNS aankoopverzekering een creditcard dus overbodig voor klanten met SNS Betalen? Nee, want er zijn situaties waarin een creditcard toch handig of nodig kan zijn:

als je wilt dat je aankopen 180 of 360 dagen verzekerd zijn

als je vaak reist - vooral buiten eurolanden - als (extra) betaalmiddel

als je een auto wilt huren of bijvoorbeeld als borg in een hotel (zowel binnen als buiten Europa heb je dan vaak een creditcard nodig)

als je regelmatig iets koop in een buitenlandse webshop of tickets voor musea of theaters in het butienland boekt

Wat is SNS Betalen?

SNS Betalen is het betaalpakket van SNS, dat bestaat uit een betaalrekening, 1 of 2 betaalpassen, internet- en mobiel bankieren. SNS Betalen kost €30 per jaar, voor bijvoorbeeld een creditcard betaal je extra (€15,75 per jaar). Als je een andere betaalrekening bij SNS hebt (dus geen onderdeel van SNS Betalen) kun je geen aanspraak maken op de verzekering. Je kunt wel je rekening omzetten naar SNS Betalen, met behoud van je huidige rekeningnummer.

Voorwaarden van de SNS aankoopverzekering

De aankoop moet betaald zijn met SNS Betalen, dat kan online (bijvoorbeeld via iDEAL) of in een winkel met je betaalpas.

De aankoop moet gedaan zijn bij een winkel in Nederland of een Nederlandstalige webshop die in Nederland bezorgt (Zalando bijvoorbeeld is een Duitse keten met een Nederlandstalige webshop die ook in Nederland bezorgt).

Het maximale claimbedrag is €2500 per jaar per rekeninghouder.

Producten zijn tot 30 dagen na aanschaf verzekerd.

Er geldt een eigen risico van €50.

De verzekering kost niets extra (SNS Betalen kost €30 per jaar).

Geldig voor aankopen die vanaf 1 april 2016 gedaan zijn.

De aankopen zijn verzekerd tegen diefstal, schade en verlies. Je dient de claim in via de internetbankieromgeving van SNS.

