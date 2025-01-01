icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Homepage van de Consumentenbondlogo van de Consumentenbond
InloggenWord nu lid
Online lezen
Toon alle producten

ImouRanger 2

Niet getest

Dit product hebben we niet getest.

  • Soort:  Binnencamera
  • Maximale resolutie video:  1920 x 1080 pixels
  • Beeldhoek volgens fabrikant:  93° horizontaal, 48° verticaal

Laagste prijzen

Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.
Producten aan het zoeken...

Prijzen