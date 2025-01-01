Voorbeeldbrief verzoek reparatie binnen fabrieks- of verkopersgarantie
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Soms geven fabrikanten of verkopers een extra garantie. Bijvoorbeeld fabrieksgarantie of verkopersgarantie. Gaat het product binnen deze periode kapot? Dan heb je vaak recht op reparatie of vervanging. Deze garantie is een soort ‘extraatje’. Je hebt volgens de wet al recht op een goed product.
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