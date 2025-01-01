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Voorbeeldbrief verzoek reparatie binnen fabrieks- of verkopersgarantie

Gaat het product binnen de fabrieks- of verkopersgarantie kapot? Met onze voorbeeldbrief vraag je de verkoper het kapotte product te repareren of te vervangen.

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Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de verkoper sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
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  • Voorbeeldbrief verzoek reparatie binnen fabrieks- of verkopersgarantie

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Aanvullende garantie

Soms geven fabrikanten of verkopers een extra garantie. Bijvoorbeeld fabrieksgarantie of verkopersgarantie. Gaat het product binnen deze periode kapot? Dan heb je vaak recht op reparatie of vervanging. Deze garantie is een soort ‘extraatje’. Je hebt volgens de wet al recht op een goed product.

 

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