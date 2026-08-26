De Consumentenbond vroeg de panelleden naar hun ervaringen met chatbots bij klantenservices. Die zijn bij het merendeel van de ondervraagden negatief. Panelleden melden dat chatbots niet verder komen dan steeds dezelfde standaardantwoorden en dat ze vragen vaak niet begrijpen. Een panellid: ‘De chatbot begreep totaal niet wat ik wilde en het gesprek liep stroef.’

Geen menselijk contact

7 op de 10 panelleden die een chatbot gebruikten, kregen helemaal geen antwoord op hun vraag. Het lukte hen vervolgens maar moeilijk of zelfs helemaal niet om een echte medewerker te bereiken. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De chatbot is in veel gevallen een obstakel geworden naar menselijk contact. Wij vinden dat een echte medewerker altijd makkelijk te bereiken moet zijn.’

Overigens zijn bedrijven sinds mei 2022 verplicht om een e-mailadres én een telefoonnummer op een logische en goed vindbare plek op hun website te vermelden. Toch voldoen veel bedrijven daar niet aan. Ook grote bedrijven als Albert Heijn, Coolblue en PostNL niet.

Teruglezen

De Consumentenbond deed ook onderzoek naar de klantenservice bij 100 bedrijven en constateert dat bij 35 van hen het niet mogelijk is om een gesprek met de chatbot op te slaan. Daardoor wordt het lastiger om afspraken of adviezen later terug te zoeken. Ook is het moeilijker om een gesprek op een later moment voort te zetten. De Consumentenbond wil dat consumenten chats kunnen bewaren.

Leidraad

De Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit onsument & Markt werken aan een leidraad voor het verantwoord inzetten van chatbots. De Consumentenbond gaf input voor de leidraad. Deze is een aanvulling op de bestaande regels.

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