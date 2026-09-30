De rechtszaak gaat over 1 camper, maar de uitkomst is van belang voor een veel grotere groep gedupeerde camperbezitters. Hun campers hebben allemaal een Euro 5 of 6 Fiat dieselmotor met verboden timers, hoogtemeters en temperatuurvensters. Deze schakelen systemen uit die de uitlaatgassen zouden moeten reinigen bij normale rijomstandigheden. De campers stoten daardoor veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan.

Te veel betaald

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Een camper die niet voldoet aan de wet, is veel minder waard. Consumenten betaalden dus te veel voor een camper die eigenlijk niet eens de weg op mag. Wij willen daarom dat deze consumenten compensatie krijgen. En als zij hun camper nog hebben, moeten ze die kosteloos kunnen laten herstellen, zodat die alsnog aan de wet voldoet. En zonder nadelige gevolgen voor de prestaties en duurzaamheid van het voertuig.’

Stellantis wil niet in gesprek

Stellantis weigert met de belangenclubs in gesprek te gaan over compensatie. Guido van Woerkom, Stichting Car Claim: ‘Een onbegrijpelijke houding van Stellantis. Rechters in binnen- en buitenland hebben vastgesteld dat de fabrikant sjoemelde met de software. In Duitsland kregen gedupeerde camperbezitters al schadevergoedingen. Van een fabrikant met zo’n geschiedenis mag je verwachten dat die verantwoordelijkheid neemt en gedupeerden tegemoetkomt. Stellantis doet dat niet. Dan kunnen we helaas niets anders dan naar de rechter stappen.’

Verantwoordelijkheid nemen

Mevrouw Heij is 1 van de gedupeerde camperaars: ’In 2016 kochten we onze LMC Cruiser Comfortline. Een heerlijke luxe camper met, dachten we, een schone motor. Dat vonden we belangrijk en ook makkelijk, want dan heb je geen gedoe met milieuvignetten. Maar nu blijkt die camper hartstikke vervuilend. Schandalig. En belachelijk dat het via de rechter moet worden uitgevochten. De fabrikant moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’

Deelname Camper Claim

In Nederland rijden tienduizenden campers met een sjoemelmotor. Het gaat om campers die vanaf 1 september 2009 tot 2022 op de Nederlandse markt kwamen. Op de website van Consumentenbond Claimservice kunnen consumenten via een kentekencheck zien of zij een sjoemelcamper hebben (gehad). Gedupeerde camperbezitters kunnen zich aanmelden bij de Camper Claim. Deelname is op basis van no cure, no pay.

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