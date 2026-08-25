Internetproviders weigeren klanten gelijk te behandelen

Klanten die sinds 2020 een abonnement bij KPN, Odido en VodafoneZiggo hebben, betalen tussen de 25 en 30% meer dan op het moment dat ze het abonnement afsloten. Zo betaalt een klant die begin 2022 een abonnement bij KPN afsloot voor het goedkoopste internet €42,50 per maand. Door jaarlijkse verhogingen is dat nu: €51,86. Nieuwe klanten konden tijdens de laatste actieperiode hetzelfde abonnement afsluiten voor €35 per maand (in het eerste jaar, het tweede jaar gold de standaardprijs van €45).

Wet tegen prijsongelijkheid

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is onbestaanbaar dat internetproviders niks aan deze prijsongelijkheid willen doen. Kwetsbare groepen die niet willen of durven over te stappen krijgen nu alleen maar hogere rekeningen. Met name mensen in financiële problemen en ouderen ervaren veel stress als ze overstappen naar een andere provider. Wij willen dat alle klanten hetzelfde betalen na de actieperiode.’

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat erop toezien dat providers elk jaar hun klanten actief informeren over de status van hun contract en de voordeligste tarieven.

Molenaar: ‘Een mooie eerste stap, maar wij betwijfelen of kwetsbare groepen dan wel gaan overstappen. Bovendien leg je het probleem en de verantwoordelijkheid bij consumenten neer. Daar zijn we het niet mee eens. De politiek is nu aan zet. Die moet komen met een wet die prijsongelijkheid verbiedt, want de grote providers weigeren vrijwillig iets te veranderen.’

Reacties providers

De 4 grote providers reageren verschillend op het verzoek van de Consumentenbond. DELTA verdedigt de jaarlijkse prijsverhogingen, want ‘het is gebruikelijk om de prijs te indexeren’. KPN stelt dat de telecommarkt zeer concurrerend is en neemt voor de toekomst de suggesties van de Consumentenbond mee. Odido wil het effect van de informatieplicht van de ACM afwachten. VodafoneZiggo benadrukt dat de keuze aan de klant is om te blijven of om over te stappen.

Het kan wel

Dat het mogelijk is om wel alle klanten hetzelfde te laten betalen, bewijzen kleine providers zonder eigen netwerk, zoals TriNed en Freedom Internet. Na de actieperiode betalen alle klanten op hetzelfde netwerk dezelfde prijs, ongeacht hoelang ze klant zijn.

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