Veel fabrikanten kiezen er bij een kleinere inhoud ook voor om de verpakking te vernieuwen. Dan zien consumenten wel een verandering. Al zetten fabrikanten er niet duidelijk op dat er minder in zit.

Maar soms gaat de vermindering nog altijd een stuk slinkser. Dan blijven formaat, etiket, vorm en uitstraling vrijwel hetzelfde en valt het verschil nauwelijks op. De nieuwe inhoud staat alleen klein op de achterkant. Voorbeelden daarvan zijn Blue Band Vloeibaar en Head & Shoulders shampoo.

Krimpflatie op krimpflatie

Ook zijn er fabrikanten die de afgelopen jaren de inhoud van hun product meerdere keren verminderden.

Zo ging de haarconditioner van Andrélon eerst van 300ml naar 250ml en bevat de nieuwste verpakking nog maar 200ml. Bij de laatste aanpassing ging de prijs van €5,49 naar €6,49. Een prijsstijging van 48% per 100ml.

En M&M’s paste zijn verpakkingen aan van 440g naar 400g naar 363g. Maar de prijs daalde niet mee. Consumenten betalen na de laatste vermindering 10% meer per 100g.

Politiek aan zet

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Zit er meer in een verpakking, dan schreeuwen fabrikanten het van de daken. Maar als ze de inhoud verminderen, passen ze dat alleen stilletjes aan in de inhoudsopgave op de achterkant.

Daarom doen we een oproep aan de politiek. Verplicht fabrikanten om duidelijker op de verpakking te vermelden dat er minder in zit. Of laat supermarkten hiervoor waarschuwen bij het schap, zoals in Frankrijk wettelijk verplicht is. Daar beschermt de overheid consumenten wél tegen stiekeme krimpflatie.’

Reactie fabrikanten

Fabrikanten geven vaak aan dat dat ze de inhoud verminderen om gestegen kosten voor verpakkingen, grondstoffen, energie en transport op te vangen. Soms verschuilen ze zich achter een verbeterde receptuur. En ook wijzen fabrikanten naar de supermarkten, omdat die de prijzen bepalen. Andersom zeggen supermarkten dat ze afgaan op de adviesprijs van fabrikanten.

Consumenten kunnen voorbeelden van krimpflatie melden via meldpunt Eerlijk.

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