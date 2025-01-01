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SkilCD1E3076CA (zonder accu)

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In de uitvoering
  • Type boormachine:  Klopboormachine
  • Aantal meegeleverde accu's:  0 accu's
  • Voltage accu:  20 V
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