Complete prijs blijkt incompleet

FOX Reizen adverteert bij een 16-daagse groepsrondreis China met de belofte van een 'complete prijs'. In de reisomschrijving somt de reisorganisatie allerlei inbegrepen hoogtepunten op. Maar voor de Grote Muur, het Terracottaleger, stadstours en andere excursies moet in China nog €121 betaald worden. Ook is de reisprijs nog exclusief een fooienpotbijdrage van ongeveer €85.

We vinden dat een rondreis inclusief kosten voor het geadverteerde programma moet zijn. De entreegelden zijn namelijk niet voor optionele excursies, maar voor het vaste reisprogramma van de rondreis. We vinden ook dat de fooienpotbijdrage in de reissom moet zitten. In de praktijk ontkom je daar niet aan en de bijdrage moet al betaald worden voor de reis start. Daarom dienden we een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC).

FOX: Je kunt ook voor de deur blijven staan

FOX is het volstrekt oneens met onze klacht. Volgens de reisorganisatie betaalt de consument in feite voor vervoer en begeleiding naar de bezienswaardigheden. Bij de ingang kan iedere reiziger dan zelf bepalen of hij daadwerkelijk naar binnen wil. FOX noemt het een individuele keuze van de consument om wel of niet bij een excursie mee naar binnen te gaan. FOX vindt onze suggestie om de kosten op te nemen in die complete reisprijs, niet transparant.

FOX zegt over de fooien dat de €85 geen verplichte kostenpost is, maar slechts een richtbedrag. Een reiziger kan volgens FOX zelf bepalen of hij meedoet aan de fooienpot. Daarom hoeven de entreegelden en fooienpotbijdragen volgens FOX niet in de reissom te worden opgenomen.

Commissie: FOX misleidt met entreegelden

De Commissie is het met FOX eens dat deelname aan de fooienpot vrijwillig is. De reiziger kan die weigeren, een ander bedrag betalen en gedurende de reis stoppen met bijdragen. Daarom is volgens de Commissie geen sprake van een verplichte kostenpost die in de vanafprijs moet worden opgenomen.

Bij de entreegelden oordeelt de commissie juist dat de presentatie onduidelijk is. FOX biedt de reis als 'complete reis' aan. De bezoeken maken deel uit van het vaste reisprogramma, terwijl reiziger er toch apart voor moeten betalen. Dat is verwarrend. Een reiziger kan denken dat deze excursies in de prijs zitten, terwijl dat niet zo is.

De Commissie oordeelt dat FOX op dit punt misleidt en oneerlijk is. Het beveelt FOX aan om niet meer zo reclame te maken voor haar rondreizen. De reisorganisatie kon tot 3 september in beroep tegen de uitspraak, maar heeft dat niet gedaan.